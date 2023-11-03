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港聞

港聞二

供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查

【明報專訊】順昌機電集團旗下「順昌電器製品廠有限公司」昨日回覆本報，承認是廣華醫院重建工程的電線槽鍍層物料供應商。集團網站顯示，旗下其他公司承接多項公共設施工程項目，包括啟德體育園、機場三跑客運大樓及中轉客運大樓等。醫管局昨稱同一物料供應商亦有為屯門醫院、瑪麗醫院新大樓項目供應電線槽物料。

房屋署確認，順昌機電集團為安達臣道R2-8號公營房屋發展項目電力承辦商的電線槽供應商。本報正向機管局及啟德體育館查詢。

屯院瑪麗檢驗否

醫局：看廣華結果

順昌機電集團網站顯示，其母公司為建聯集團有限公司；廣華醫院工程由順昌電器工程有限公司及順昌貿易發展有限公司承辦。

公司註冊處資料顯示，順昌電器製品廠、順昌貿易及順昌電器董事均包括陳遠強、林炳麟；王承偉為順昌貿易及順昌電器董事；母公司建聯集團1992年在港註冊，法團所在地為百慕達，陳遠強是在港授權代表兼董事，王承偉和林炳麟亦為董事。建聯集團網站顯示，集團董事會副主席兼董事總經理與陳同名，另外兩名執行董事則與王和林同名，董事會主席為王世榮。

醫管局稱會視乎廣華醫院檢驗結果，決定是否安排屯門醫院、瑪麗醫院內相關物料檢驗。

房屋署則稱，按目前工程進度，電線槽尚未送達地盤，當有關物料送達時，房委會會根據合約要求檢查，確保用料符合標準。

相關字詞﹕安達臣道 瑪麗醫院 屯門醫院 機管局 機場三跑 啟德體育園 醫管局 廣華醫院

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