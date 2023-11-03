廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證

記者承建商檢測結果差異大

順昌電器製品廠有限公司昨晚承認為涉事鍍層物料供應商，稱已成立特別專責小組獨立跟進，會配合醫管局及總承建商調查，釋除公眾疑慮。

醫管局前晚稱，早前接獲傳媒查詢後，上月18日安排承建商抽樣檢測電線槽，兩日後由總承辦商委託認可人士覆核。據「香港01」昨日報道，工程招標文件要求鍍鋅電線槽須達「第三級別」，底、面合共的每平方米面積須覆蓋至少275克鋅，即鍍鋅層厚度須有20微米，誤差正負7微米。報道稱廣華搬遷期間記者利用測厚儀檢查地庫等6個位置逾150個接觸點，其中一次測出10微米厚度，其餘介乎0至5.8微米。

報道引述醫管局上月22日回覆稱，總承建商、分判商及物料供應商在醫管局團隊監督下抽樣檢測63組電線槽，總承建商獨立專家團隊亦在190個電線槽位置檢測，兩次結果合格。據本報了解，當時承建商利用測厚儀量度鍍層厚度，數值顯示合格，醫管局團隊有從旁檢視數據。

林志釉：對傳媒「再跑贏」醫局失望

香港病人政策連線主席林志釉認為，醫院工程偷工減料不可接受，加上電線槽遍佈整幢建築，萬一漏電或起火可釀成嚴重意外，病人難以逃生。他稱今年初醫管局多宗事故均由傳媒揭發，對傳媒「再次跑贏HA（醫管局）」感失望。林稱標書列明鍍層厚度要求，如偷工減料很大可能涉詐騙，物料供應商、監工或驗收工程人員可受牽連。

有不願具名的業內人士稱醫管局無蒐證權力，難證實供應商「買次貨」，因對方可辯稱買錯物料，最理想是涉事單位承認責任、跟進和賠償。

專家：測厚儀未必準

香港工程師學會屋宇裝備分部主席余偉沛稱，電線槽用作承托和保護電線，一般收於醫院假天花，在可控環境如冷氣地方可用20至30年，鍍層厚薄對生鏽速度影響不大，相反在停車場等高溫和濕度高地方則會加劇生鏽。

余偉沛又稱，廠房出產電線槽前會先浸鉛水和做品質檢查，送抵工地後，駐場工程師會核查批次是否與批核文件一致，亦會抽查電線槽厚度，甚少抽查鍍層厚度，因要由政府認可實驗室測試，測厚儀未必準確，可能受按壓儀器力度和位置偏差影響。