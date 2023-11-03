廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證

【明報專訊】廣華醫院一期重建工程新大樓被指電線槽的防鏽鍍層厚度低於合約標準。醫衛局長盧寵茂昨稱事件不涉建築結構安全且風險不高，不會對病人或職員構成風險，故醫管局驗收時依靠承建及供應商保證。有病人組織認為事件不可接受，不排除涉詐騙成分，促醫管局盡快交代調查結果。有工程師建議先加強巡查，萬一出現腐蝕可塗上防鏽塗料補救。
記者承建商檢測結果差異大
順昌電器製品廠有限公司昨晚承認為涉事鍍層物料供應商，稱已成立特別專責小組獨立跟進，會配合醫管局及總承建商調查，釋除公眾疑慮。
醫管局前晚稱，早前接獲傳媒查詢後，上月18日安排承建商抽樣檢測電線槽，兩日後由總承辦商委託認可人士覆核。據「香港01」昨日報道，工程招標文件要求鍍鋅電線槽須達「第三級別」，底、面合共的每平方米面積須覆蓋至少275克鋅，即鍍鋅層厚度須有20微米，誤差正負7微米。報道稱廣華搬遷期間記者利用測厚儀檢查地庫等6個位置逾150個接觸點，其中一次測出10微米厚度，其餘介乎0至5.8微米。
報道引述醫管局上月22日回覆稱，總承建商、分判商及物料供應商在醫管局團隊監督下抽樣檢測63組電線槽，總承建商獨立專家團隊亦在190個電線槽位置檢測，兩次結果合格。據本報了解，當時承建商利用測厚儀量度鍍層厚度，數值顯示合格，醫管局團隊有從旁檢視數據。
林志釉：對傳媒「再跑贏」醫局失望
香港病人政策連線主席林志釉認為，醫院工程偷工減料不可接受，加上電線槽遍佈整幢建築，萬一漏電或起火可釀成嚴重意外，病人難以逃生。他稱今年初醫管局多宗事故均由傳媒揭發，對傳媒「再次跑贏HA（醫管局）」感失望。林稱標書列明鍍層厚度要求，如偷工減料很大可能涉詐騙，物料供應商、監工或驗收工程人員可受牽連。
有不願具名的業內人士稱醫管局無蒐證權力，難證實供應商「買次貨」，因對方可辯稱買錯物料，最理想是涉事單位承認責任、跟進和賠償。
專家：測厚儀未必準
香港工程師學會屋宇裝備分部主席余偉沛稱，電線槽用作承托和保護電線，一般收於醫院假天花，在可控環境如冷氣地方可用20至30年，鍍層厚薄對生鏽速度影響不大，相反在停車場等高溫和濕度高地方則會加劇生鏽。
余偉沛又稱，廠房出產電線槽前會先浸鉛水和做品質檢查，送抵工地後，駐場工程師會核查批次是否與批核文件一致，亦會抽查電線槽厚度，甚少抽查鍍層厚度，因要由政府認可實驗室測試，測厚儀未必準確，可能受按壓儀器力度和位置偏差影響。