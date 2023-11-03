明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證

【明報專訊】廣華醫院一期重建工程新大樓被指電線槽的防鏽鍍層厚度低於合約標準。醫衛局長盧寵茂昨稱事件不涉建築結構安全且風險不高，不會對病人或職員構成風險，故醫管局驗收時依靠承建及供應商保證。有病人組織認為事件不可接受，不排除涉詐騙成分，促醫管局盡快交代調查結果。有工程師建議先加強巡查，萬一出現腐蝕可塗上防鏽塗料補救。

記者承建商檢測結果差異大

順昌電器製品廠有限公司昨晚承認為涉事鍍層物料供應商，稱已成立特別專責小組獨立跟進，會配合醫管局及總承建商調查，釋除公眾疑慮。

醫管局前晚稱，早前接獲傳媒查詢後，上月18日安排承建商抽樣檢測電線槽，兩日後由總承辦商委託認可人士覆核。據「香港01」昨日報道，工程招標文件要求鍍鋅電線槽須達「第三級別」，底、面合共的每平方米面積須覆蓋至少275克鋅，即鍍鋅層厚度須有20微米，誤差正負7微米。報道稱廣華搬遷期間記者利用測厚儀檢查地庫等6個位置逾150個接觸點，其中一次測出10微米厚度，其餘介乎0至5.8微米。

報道引述醫管局上月22日回覆稱，總承建商、分判商及物料供應商在醫管局團隊監督下抽樣檢測63組電線槽，總承建商獨立專家團隊亦在190個電線槽位置檢測，兩次結果合格。據本報了解，當時承建商利用測厚儀量度鍍層厚度，數值顯示合格，醫管局團隊有從旁檢視數據。

林志釉：對傳媒「再跑贏」醫局失望

香港病人政策連線主席林志釉認為，醫院工程偷工減料不可接受，加上電線槽遍佈整幢建築，萬一漏電或起火可釀成嚴重意外，病人難以逃生。他稱今年初醫管局多宗事故均由傳媒揭發，對傳媒「再次跑贏HA（醫管局）」感失望。林稱標書列明鍍層厚度要求，如偷工減料很大可能涉詐騙，物料供應商、監工或驗收工程人員可受牽連。

有不願具名的業內人士稱醫管局無蒐證權力，難證實供應商「買次貨」，因對方可辯稱買錯物料，最理想是涉事單位承認責任、跟進和賠償。

專家：測厚儀未必準

香港工程師學會屋宇裝備分部主席余偉沛稱，電線槽用作承托和保護電線，一般收於醫院假天花，在可控環境如冷氣地方可用20至30年，鍍層厚薄對生鏽速度影響不大，相反在停車場等高溫和濕度高地方則會加劇生鏽。

余偉沛又稱，廠房出產電線槽前會先浸鉛水和做品質檢查，送抵工地後，駐場工程師會核查批次是否與批核文件一致，亦會抽查電線槽厚度，甚少抽查鍍層厚度，因要由政府認可實驗室測試，測厚儀未必準確，可能受按壓儀器力度和位置偏差影響。

相關字詞﹕電線槽鍍層 盧寵茂 廣華醫院 醫管局

上 / 下一篇新聞

李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送
李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送
官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
數百民眾送靈車 警查問勸離
數百民眾送靈車 警查問勸離
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」
7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子跳海尋匙 消防救上岸
男子跳海尋匙 消防救上岸
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
休班警涉威脅發布女子不雅片
休班警涉威脅發布女子不雅片
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲