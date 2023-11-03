牀褥藏3500萬元毒 一男被捕

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，警方留意到有販毒集團利用本港物流業方便的優勢，將毒品藏於貨物，透過空運、船運或貨運形式運入本港，伺機出售；調查發現，販毒集團將一批可卡因藏於報稱家庭用品的貨物，避開關口檢查。警方周二搜查元朗廈村路一個物流倉庫，在一批牀褥內檢獲104包、共重28公斤的可卡因，其後拘捕懷疑與案有關的36歲林姓男子。初步調查顯示，林疑受販毒集團僱用，企圖將毒品由物流倉運到觀塘勵業街一個工廈劏房，涉嫌販毒被捕。林獲准保釋，11月下旬向警方報到。

旅客3公仔藏4公斤毒 X光揭發

另外，一名男旅客前日由德國慕尼黑經卡塔爾多哈抵港，表現緊張， X光顯示其手提行李影像可疑，海關其後於3個重新封口的毛絨玩具內檢獲188粒、共重約4.4公斤的可卡因，市值約540萬元。該名21歲外籍男旅客報稱學生，暫被控販運危險藥物罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。初步相信，該旅客已預訂尖沙嘴賓館一周住宿，報稱玩具為送贈朋友的禮物，無收報酬。海關將調查毒品來源、男子過往出入境紀錄及是否有其他接頭人。