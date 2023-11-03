張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過

年輕專才離港 張籲對症下藥

張炳良在本報撰文（詳見B13版）談論經濟情况，指香港面對區域競爭激烈、人才資金流失、人口高齡化、勞動力不足等迫切挑戰，儘管屬於經濟問題，但「迴避不了政治，因為政治決定人們對未來的信心」。他亦指出，愈來愈多年輕專業人士離港，「離不開對香港政治前途的顧慮」；提到政府大額舉債發展基建，受外界如何預期本港前景所影響，故需認真了解他們的疑慮所在，對症下藥。

文章引述國家主席習近平去年七一來港講話，稱香港須保持獨特性及與國際的聯繫。張炳良認為，香港對國家的貢獻在於與內地城市有別，「今天香港是否如此，港人應心中有數」。

引述習稱港須保西方聯繫

「民族主義情緒高漲」或成包袱

他指，本港與西方的傳統聯繫現時面對民族主義情緒高漲、「唯恐不夠政治正確」的環境，或會構成政治與思維包袱，強調維護國家安全與自由多元之間不存在必然矛盾，「要做好平衡，防範『一左二窄』」。

新一份《施政報告》提出多項措施推動愛國主義教育，立法會昨日通過由民建聯李慧琼提出的「更深入和廣泛地開展愛國主義教育」無約束力議案。身兼全國人大常委的李慧琼期望，政府密切關注民間推行愛國主義教育及舉行推廣中華文化活動時遇到的困難，積極提供協助。她建議當局透過電影、網絡遊戲、文物展覽等推廣愛國主義教育，又提出可在沙頭角等地策劃更多具歷史、愛國主義元素的活動。

吳傑莊：「愛國不等於愛黨」謬誤

選委界吳傑莊認為，需透過杭州亞運、選拔港人成為內地航天「載荷專家」等話題，軟性地加深市民愛國情懷。他提出，讓市民認識中國歷史必須介紹中共歷史，了解中共對國家發展和改善人民生活的貢獻，期望年輕一代深入認識黨史，「那些愛國不等於愛黨的謬誤也會不攻自破」。新民黨葉劉淑儀表示，新高中學制課程出現「去中國化」，舉例指修讀中史的學生大減，促請當局加強向學生介紹國家發展以及內地對香港的幫助。經民聯林健鋒指出，本港學生對國家發展感覺疏離，2019年反修例運動與缺乏國民教育有很大關係，關注如何建立相關教育體系。

愛國教育小組設非官守委員

政制及內地事務局長曾國衞總結發言時表示，新成立的「愛國主義教育工作小組」將包括官方及非官方委員，當局正研究具體組成、運作模式、工作範圍及推廣活動等，敲定細節後將盡早公布。教育局副局長施俊輝則表示，現時中小學課程內容均涵蓋當代中國發展，局方會繼續與內地合辦學習團，並在內地設立首個香港教師研修及交流基地。