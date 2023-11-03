申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦

甯漢豪於商台《在晴朗的一天出發》強調，今次檢討方向是收緊條例，加強執管僭建行為，須視乎日後手上有多少僭建個案仍未處理，考慮以務實按序方法處理小量及輕微的僭建物，但強調不是「特赦」。

紅山將重槌 罰則提升幅度料不小

甯說，目前當市民向屋宇署舉報僭建，若非優先取締類別，屋宇署會發勸喻信；若日後以其他務實方法處理，例如讓業主在限期內主動申報，局方將僭建物記錄在案，則不用每次都發勸喻信。她又說，不要「有遐想」政府會對密封露台和紅山半島同樣採取記錄制度，政府只會「重槌」。當局亦計劃提升罰則，她說仍要檢視，相信幅度不會小。

甯稱，仍在巡查紅山半島，80多間屋中已發現約60間懷疑涉僭建。

翻查資料，屋宇署2012年4至12月推行「新界村屋僭建物申報計劃」，共收到18,034份申報及其安全證明報告，抽查了其中1787份 ，最終共12,865份申報在首個5年申報周期獲確認，共涉10,326幢村屋及25,649個僭建物 。

北都預算不過早公布免「入腦」

另外，政府日前公布《北部都會區行動綱領》，未提三寶樹及蠔殼圍濕地公園發展，有聲音質疑「走數」。甯漢豪稱是「觀點與角度」問題，上屆政府提出發展濕地公園只是願景，又稱綱領並非沒在濕地保育方面着墨，環境及生態局正做濕地保育公園系統研究，明年上半年完成，屆時會交代濕地公園覆蓋範圍。

政府一直未公布發展北都造價。甯說明白市民想知道工程造價，由於很多板塊的研究尚未完成，未能提供數字，又稱當局要研判公布造價時機，因提供初步預算後社會各界會「入了腦」，若隨項目深化而預算有變，當局便要花很多氣力解釋。