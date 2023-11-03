「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島

強調不影響交通 次階段未有時間表

廠商會周二（31日）發放會長史立德訪問林世雄的片段，片中林透露「粵車南下」進展，據悉訪問於8月進行。林世雄昨出席國際公共交通聯會第22屆亞太區年會後主動見傳媒澄清，「粵車南下」首階段廣東及澳門車輛只可到港珠澳大橋香港口岸人工島的自動化停車場泊車，其後再到本港機場轉機或如普通旅客般入境香港，強調車輛不會入市區，不會對香港交通造成影響。林稱，首階段明年內實施，次階段則未有時間表，當局要考慮香港地少人多、本地交通情况及內地與香港有左右軚不同駕駛習慣等，亦要視乎首階段實施情况、反應及需求才探討下一步安排，包括限額及範圍。

憂更塞 汽車會盼檢討珠海人車分過

林未有回應會否明年內推行次階段，僅稱當局正與澳門及內地對接，包括粵車如何預約來港及車輛到港後如何辨認。

汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，因未知申請程序繁複否，現難評估每日多少粵車南下，但內地私家車數量是香港數百倍，相信反應熱烈。據廣東省統計局，去年廣東私人轎車保有量1576萬輛。李認為，當局需盡快檢討大橋珠海口岸需人車分開過關，否則粵車南下後，口岸路段塞車問題或較上月重陽節更嚴重，並建議將每日限額設在停車場泊位數量約八九成。

翻查資料，大橋人工島兩個自動化停車場由機管局興建，首階段料明年落成，各設約3000個泊車位，共6000個。「轉機停車場」供旅客泊車後轉乘接駁車到海天中轉大樓，直接前往機場閘口登機，毋須入境香港。其他旅客可於「訪港停車場」泊車，經香港口岸旅檢大樓辦過關手續入境。實政圓桌立法會議員田北辰建議， 實施次階段前應強制「粵車南下」駕駛者修讀香港駕駛課程，合格才可來港。