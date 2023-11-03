美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人

大律師公會譴責損港法治

大律師公會主席杜淦堃說，對任何人試圖制裁香港法官、律師或大律師以干預司法機構獨立運作感憤怒，予以最強烈譴責。杜說，有關行動純政治考量，直接損害香港法治。基本法委員會委員梁美芬批評法案是政治伎倆，若通過中方有可能大動作回應，對緩和中美關係沒好處，呼籲美國政府不要被極端建議帶着走。

提案的包括共和黨眾議員金映玉、柯蒂斯（John Curtis）、民主黨麥高文（Jim McGovern），以及共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）和民主黨默克利（Jeff Merkley）。

據報法案內容要求美國總統在法案通過180日內，向國會判斷遭點名49人是否符合《香港人權及自由法案》及《香港自治法案》等的被制裁條件。根據兩個法案，被視為破壞香港自治、負責執行《港區國安法》等，可被列入制裁名單。現時特首李家超等多名官員已遭美國制裁。