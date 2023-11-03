美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人

【明報專訊】美國政界早前醞釀制裁香港法官及檢控官。美國傳媒報道，美國5名國會議員提案啟動立法程序，要求美國行政當局檢視49名香港法官、檢控官及政府官員等是否應列入制裁名單。新聞網站Politico報道，列入考慮制裁名單包括律政司長林定國、終院首席法官張舉能及所有常任法官、警務處長蕭澤頤、刑事檢控專員楊美琪、國安委秘書長區志光、23名現任或前任國安指定法官、15名檢控官，以及曾參與暴動及示威案檢控的外聘大律師吳美華。
大律師公會譴責損港法治
大律師公會主席杜淦堃說，對任何人試圖制裁香港法官、律師或大律師以干預司法機構獨立運作感憤怒，予以最強烈譴責。杜說，有關行動純政治考量，直接損害香港法治。基本法委員會委員梁美芬批評法案是政治伎倆，若通過中方有可能大動作回應，對緩和中美關係沒好處，呼籲美國政府不要被極端建議帶着走。
提案的包括共和黨眾議員金映玉、柯蒂斯（John Curtis）、民主黨麥高文（Jim McGovern），以及共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）和民主黨默克利（Jeff Merkley）。
據報法案內容要求美國總統在法案通過180日內，向國會判斷遭點名49人是否符合《香港人權及自由法案》及《香港自治法案》等的被制裁條件。根據兩個法案，被視為破壞香港自治、負責執行《港區國安法》等，可被列入制裁名單。現時特首李家超等多名官員已遭美國制裁。
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