同運會：資金來源全公開 由始至終守法

林敏蕙昨在記者會致辭說，同運會從未在亞洲舉行，希望活動能向世界展現香港疫後活力及生命力，透過體育和文藝活動將不同人帶到一起，增加了解，消滅歧視。同運會官方機構世界同性戀運動聯合會（FGG）聯席主席Joanie Evans特意從英國來港，她說香港籌委會一直努力籌辦，很興奮可在亞洲首次看到同運會，希望參加者享受盛事。

宗旨多元中團結 「他人有權示威」

對於同運會近日被指控違反《國安法》，會否擔心受查，林敏蕙強調同運會由始至終尊重法律及守法，亦希望所有參加者遵守香港法律，重申活動唯一目的是宣揚「在多元中團結」。

對於同運會資金來源被質疑，林敏蕙解釋資金來源主要為贊助商和參加者，前者可在官方網站查閱，所有帳目由專業審計師審計，全部公開透明。被問若有人到場抗議和示威，大會有何應對措施，她稱根據本港法例任何人均有示威和發表意見權利，相信有關團體示威時會守法，大會已設立保安團隊安檢，亦會與警方合作。

周浩鼎：難免動搖傳統家庭觀

同運會大使阿BU表示，同運會宗旨是「在多元中團結」，歡迎所有人參與，但不希望被妖魔化，呼籲反對者保持修養，建議可參與活動，以感受活動的愛與和平。

繼日前數名議員公開表示反對舉辦同運會，立法會昨討論「完善支援家庭的政策和措施」議案時，平機會前委員民建聯周浩鼎亦稱同運會甚具爭議，又稱雖要尊重不同性取向，但認為舉辦此活動無可避免動搖香港社會對於一男一女婚姻制度看法和傳統家庭價值觀，對社會影響很深遠，呼籲政府針對維護傳統家庭價值加強教育和宣傳。