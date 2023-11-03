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「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人

【明報專訊】衛生防護中心昨公布正調查懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組，涉及5名曾到荔枝角「女悅醫美」處所接受聲稱消脂注射的女顧客，其中曾入院兩人膿腫樣本含膿腫分枝桿菌，中心初步調查顯示不排除有人無牌行醫。警方過去兩日先後在兩間美容院拘捕兩名女子，涉嫌非法管有未註冊的藥劑製品以作銷售或分銷和非法管有第一部毒藥。

警方回覆稱，昨接獲相關部門轉介懷疑長沙灣一美容院有人涉無牌行醫，深水埗警區重案組接手調查，現場拘捕36歲黃姓本地女子；旺角警區人員前日與相關部門人員到旺角一美容院調查時拘捕27歲蔡姓本地女子。兩人涉非法管有沒有註冊的藥劑製品以銷售或分銷及非法管有第一部毒藥，蔡女獲保釋候查，明年2月上旬向警方報到；黃女正被扣查。

6至8月光顧 一人仍留院

防護中心稱感染群組涉5名26至53歲女子，今年6至8月光顧「女悅醫美」（Instagram為 「90s__beautygirls」或「galsglam.beauty」），分別到荔枝角合興工業大廈6樓或安泰工業大廈A座10樓處所接受聲稱消脂注射，其後一日至數周內出現皮疹、硬塊及膿腫，均已求醫，一人仍留院。兩名曾入院者膿腫樣本驗出膿腫分枝桿菌，所有人情况穩定。

一舖已搬區 同名Ig前日尚有發帖

防護中心過去兩日與警方到相關處所調查，中心再根據病人提供資料到荔枝角永康中心4樓及旺角愛都婚紗中心12樓處所調查。據悉針對涉及傳染性皮膚結節患者報案稱接受皮下注射減少脂肪，衛生署原計劃周三下午突擊搜查荔枝角一美容中心，到場發現最近搬至愛都中心12樓，店名Natura，同日再搜查該處，要求旺角警區雜項調查隊協助，警方當場拘捕27歲蔡姓負責人，現場發現屬第一部分毒物的Botox。記者在Ig找到與Natura名稱和地址相同的帳號，前日仍有發帖。

記者昨晚到合興工業大廈6樓，該層為一間主要提供美容服務的工作室，門口水牌有約20間店包括Galsglam Beauty，惟無人應門。昨晚網上已無法找到90s__beautygirls帳號，galsglam.beauty上次更新已是去年，記者致電帳號中的號碼遭拒聽。

防護中心籲曾光顧相關美容院及接受注射或疑現症狀者，盡快求醫及致電熱線2125 2372。

相關字詞﹕無牌行醫 美容院 衛生防護中心

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