明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送

【明報專訊】國務院前總理李克強遺體昨（2日）在北京八寶山革命公墓火化，中共中央政治局七名常委到場送別，前國家主席胡錦濤送花圈致哀，北京天安門廣場、中南海新華門等地下半旗悼念。霧霾襲擊下的京城天空灰蒙蒙，大批民眾一早在長安街邊守候，等着目送李克強最後一程，靈車經過那一刻，有人高呼「總理，一路走好」。

新華社和央視報道，八寶山革命墓園禮堂昨日上午哀樂低迴，正廳上方懸掛黑白橫額「沉痛悼念李克強同志」，下方是李克強遺像。李克強遺體安躺在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋中共黨旗。在李克強遺體正前方，擺放一具心型的白色花圈，輓聯分別寫「你永遠和我們在一起」、「程虹攜女兒敬獻」。

上午9時許，習近平和夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，臂戴黑紗、胸掛白花，在哀樂聲中緩步到李克強遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與親屬一一握手慰問。新聞畫面所見，習近平緩步瞻仰李克強遺容後，雙手握住李克強遺孀程虹的手慰問，彭麗媛跟隨習近平之後上前，還未握手，彭已忍不住露出哭泣臉容。

此前，前全國人大委員長萬里、李鵬等告別式時，彭麗媛未隨同習近平前往弔唁，這次前往李克強喪禮，被視為是展現兩家情誼和對李的重視。李鵬2019年去世時，江澤民與夫人王冶坪也聯袂送別，江澤民與李鵬同樣是多年工作搭檔。

俞敏洪現身 靈堂見董建華花圈

央視報道，除了七常委，中共和國家有關領導人前往送別，或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責人，李克強生前友好和家鄉代表也前往送別。電視畫面所見，靈堂內亦有全國政協前副主席董建華、 鄧小平的長子鄧樸方敬獻的花圈。現場的照片顯示，程虹坐在家屬席，身旁由女兒和親友陪伴。李鵬之子、交通運輸部部長李小鵬，排隊與程虹握手致意。另外新東方教育集團創辦人俞敏洪也現身八寶山。

與李克強淵源深厚的胡錦濤未有現身，新華社指他以送花圈的形式表示哀悼。胡錦濤今年80歲，去年12月曾出席江澤民在解放軍總醫院的告別式，當時要在他人攙扶下瞻仰遺體，但缺席了追悼大會。這是他在中共二十大後至今唯一一次公開露面。李克強與胡錦濤一樣曾任共青團中央書記處第一書記，曾被視為胡錦濤的「團派」嫡系。

全國各地下半旗 日紐駐華使館跟

李克強10月27日由於突發心臟病在上海逝世，享年68歲，中央決定在昨日「頭七」當天出殯。按照治喪要求，昨日天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省份黨委和政府所在地，港澳特區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館下半旗誌哀。

在香港，香港特區政府亦於添馬政府總部、禮賓府、口岸管制及檢查站，以及香港國際機場下半旗，包括國旗和區旗。中聯辦下半旗誌哀。

日本駐中國大使館、新西蘭駐中國使館昨亦有下半旗，悼念李克強。

依足正國級規格 未知骨灰葬何方

李克強的後事依足國家級正職卸任領導人喪事規格。昨晚央視新聞聯播兩名主播均穿上黑色西裝外套，新聞聯播頭條「李克強同志遺體在京火化」，時長約5分半鐘，官方新聞稿六百多字，將刊登於今天《人民日報》頭版，各地黨報和官媒也相應處理。目前未知李克強骨灰會安葬何方。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕李克強逝世 習近平 李克強

上 / 下一篇新聞

官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
數百民眾送靈車 警查問勸離
數百民眾送靈車 警查問勸離
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證
廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」
7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子跳海尋匙 消防救上岸
男子跳海尋匙 消防救上岸
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
休班警涉威脅發布女子不雅片
休班警涉威脅發布女子不雅片
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲