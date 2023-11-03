潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗

明報記者 司徒聰穎

瑪絲菲爾時尚集團於1993年創立，目前海內外已開設700多家門店，擁有Marisfrolg、AUM、Marisfrolg.SU等時尚女裝品牌。集團總部佔地4.98萬平方米，建築面積約11.5萬平方米，由新西蘭著名建築師事務所AVB（Architecture Van Brandenburg）設計，是集商業、辦公、酒店、休閒、展覽一體的多功能創意園區。

採「仿生學」意念 似鷹又似魚

俯瞰之下，建築主體的奇特輪廓清晰可見，彷彿雄鷹展翼；視角轉換，側看似躍出水面的帶刺深海魚。其設計靈感受到西班牙建築師高第（Antoni Gaudi）的啟發，是對自然生命和物質的仿生學再創造，旨在探索適宜工作和生活的可持續環境。這座仿生建築到處可見「生靈」的影子，塔樓邊上的欄桿呈樹枝狀，燈飾以植物為原型（圖），連排水口的蓋也是樹葉造型。

大部分以廢棄材料建成

除了細節別出心裁，該建築大部分以廢棄材料建成，如工廠庫存的手工磚尾貨，大理石、花崗岩切割後剩下的邊角料，破碎的瓦片、瓷磚、陶器等。這些材料經過回收後重組、拼砌，成為美妙弧線的一筆。

遠望大廈外牆就像打了一層「馬賽克」。室外走廊的柱子用了深灰色磚石和瓷片，加上獨特的排列方式，如同拔地而起的龍捲風。八爪魚般的旋轉步道，則以藍色和綠色為主。外部風格多變，內部又是另一世界。大堂以黑白為主調色，旋轉樓梯中間擺放一座雕塑，藝術走廊及接待大廳則盡現對稱、極簡的風格。

工程未完 外圍可參觀

瑪絲菲爾大廈自2008年奠基，耗時15年興建，花了10億人民幣，一期已竣工，二期工程仍繼續，因此未對外開放，遊人可在外圍參觀。

地址：深圳市龍華區浪靜路與浪騰路路口

交通：可先到高鐵光明城站或深圳地鐵6號線官田站，再搭的士

注意：不對外開放，可在外圍觀賞