男護吻15歲求診女童 否認非禮

被告譚永東（23歲），報稱護士，否認於2022年11月9日，在將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室內，猥褻侵犯女童X。

X於錄影會面供稱，當日被告幫她清洗傷口時，被告詢問她可否接吻，然後強行舌吻她。X被嚇到後推開被告，對方要求X不要出聲，並裝作沒發生過，繼續為X清洗傷口。當晚被告透過Telegram詢問X為何沒有伸脷，X稱因為害怕，被告又要求X提供全身照，X聽從被告指示。翌日X發現被告已刪除相關對話信息。

被告問能否接吻 事主：好

辯方盤問X下，X同意她於兩年前開始患上抑鬱症及有𠝹手行為。去年10月，她因𠝹手而前往涉案診所處理傷口，被告先後3次為她處理傷口。案發當日為被告第3次與X見面，被告關心X前臂上呈魚骨狀的傷口是如何弄傷，以及提醒她傷口沾水後應如何處理。被告問X可否接吻，X答「哦，好」並自行拉下口罩。惟X表示被吻後感覺「好驚」。聆訊今續。

【案件編號：KCCC354/23】