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港聞

港聞二

海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔

【明報專訊】海關前日在葵涌搗破一個毒品儲存倉，檢獲100公斤氯胺酮（K仔）及1.4公斤大麻花，市值約5200萬元，一名男子涉嫌販毒被捕。這是海關歷年於市內搗破最大宗的販運氯胺酮案，其重量為去年全年的8倍。

市值5200萬 拘報稱侍應男子

海關根據情報分析及深入調查後展開掃毒，前日下午在葵涌截查一名可疑男子，將他帶往一間劏房搜查，劏房內4個紙箱檢獲25包各重4公斤的氯胺酮，以及1.1公斤大麻花及一批毒品包裝工具，一名33歲報稱侍應男子涉嫌販運危險藥物被捕。關員其後押解疑犯到寓所，再檢獲約300克大麻花。初步調查相信毒品儲存倉背後由三合會操控。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業稱，案中檢獲100公斤氯胺酮，重量為海關去年全年在市內檢獲的8倍，較去年同期海關檢獲氯胺酮總數增2.5倍。梁開業提醒市民，氯胺酮為獸醫手術用的麻醉劑，若吸食後會阻礙正常思維及大部分感官接收能力，並會引致短暫失憶。濫用氯胺酮會令說話含糊，長期記憶力衰退、認知能力及行動機能受損等。吸食者常出現膀胱受損萎縮，需頻密如廁，一般15分鐘車程亦不能應付，過量服用會失去知覺，影響呼吸系統甚至死亡。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

相關字詞﹕大麻花 氯胺酮 海關

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