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港聞二

孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰

【明報專訊】香港感染及傳染病醫學會昨召開記者會，預料本港冬季將迎來流感及新冠感染高峰期，該會理事會成員、港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指出，本港夏季流感高峰期已完結，而新冠病毒陽性比例呈上升趨勢，舉例稱瑪麗醫院近兩周新冠重症個案數增多，預計本月底、12月初本港將迎來新冠感染高峰期。

籲高危者接種新一代疫苗

孔繁毅說近日新冠病毒活躍程度上升，預料新一代XBB新冠疫苗到港時，已出現新一波感染，提醒高危者除了考慮接種新一代疫苗外，一旦感染應盡快求醫，以獲適當診治。他亦預計今次冬季流感爆發時間為明年2至4月。

孔稱新冠高危者應把握黃金治療期及早求醫，即出現病徵後5日內；又引述研究稱，高危者在病徵出現後3日內服用輝瑞新冠口服藥，較服用安慰劑，住院率或死亡率皆下降超過八成，建議高危者盡早求醫，「愈早治療，效果愈好」。

學會亦引述益普索（Ipsos）開展的一項國際研究，該研究在港收集約2000人對診斷和治療新冠病毒的看法，發現本港逾1100名受訪高風險人士中，六成人不認為自己屬高風險族群，一成人則表示不清楚。所有香港受訪者中，逾四成人說只會在病情嚴重時考慮服用抗病毒藥。

香港感染及傳染病醫學會會長，感染及傳染病專科醫生連慰慈稱，調查結果反映港人對高危因素及處方藥物治療的認知不足，憂部分高危者因此延誤診治，指隨着社會復常，高危者感染流感或新冠病毒，重症、住院率及死亡率仍相當高，提醒一旦感染應盡早求醫。

相關字詞﹕流感高峰期 新冠病毒 孔繁毅 香港感染及傳染病醫學會

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