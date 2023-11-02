理大外暴動 11人認交替控罪

一人認損毁財產 檢汽油彈

14名被告為黃貴鴻、莫紫微、朱健君、許銘晉、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒。14人全部否認於2019年11月17日至18日期間，在理工大學與暢運道一帶參與暴動。

除朱健君、許銘晉及馬健朗，其餘11人承認一項交替控罪，指他們於2019年11月18日在理大外的暢運道一帶參與暴動。謝源紹另承認無牌管有無線電通訊器具罪，即一套無線電收發機；張展銘另承認管有物品意圖摧毁或損毁財產罪，涉一支汽油彈、一個打火機、一罐打火機油、一把士巴拿及一把鉗。

案情指，2019年11月17日警方圍封理大，認罪被告此前已身處校園範圍，示威者向警方投擲汽油彈、射箭、自製武器等。警方全面封鎖校園前曾呼籲各人從李兆基樓（Y座）離開，但各被告繼續留下。衝突於封鎖後更為激烈，示威者用雜物堵塞暢運道天橋，銳武裝甲車被擊中汽油彈後起火。

一人看新聞後入理大

檢15支生理鹽水反光背心

包括認罪被告在內的百餘人，18日下午1時許試圖從理大正門逃走，並在暢運道集結，最終18人被捕，分別被搜出防毒面罩、頭盔等物品；其餘未被捕者逃回理大內。施朗警誡下稱從新聞得知理大內有多人受傷，遂進入理大為傷者急救，他被搜出黃色反光背心、15支生理鹽水、5把剪刀等。張展銘被捕時手上分別握有汽油彈及打火機。審訊今續。

【案件編號：DCCC 203-4、206/21】

（反修例風暴）