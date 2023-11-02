明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大外暴動 11人認交替控罪

【明報專訊】2019年11月理工大學被圍封，多人試圖「突圍」而出，但遭警方拘控暴動罪。其中14人昨在區域法院受審，同否認參與為時兩天的暴動，但當中11人承認參與單日、範圍較小的暴動。案情顯示，眾人從理大正門逃出時被截獲，有被告警誡下表示自己懂得急救，遂到理大「幫手」，另有被告被捕時手執汽油彈。

一人認損毁財產 檢汽油彈

14名被告為黃貴鴻、莫紫微、朱健君、許銘晉、明子軒、鄭卓琳、伍秀妮、謝源紹、林玉堃、施朗、梁恭豪、馬健朗、張展銘及陳嘉鋒。14人全部否認於2019年11月17日至18日期間，在理工大學與暢運道一帶參與暴動。

除朱健君、許銘晉及馬健朗，其餘11人承認一項交替控罪，指他們於2019年11月18日在理大外的暢運道一帶參與暴動。謝源紹另承認無牌管有無線電通訊器具罪，即一套無線電收發機；張展銘另承認管有物品意圖摧毁或損毁財產罪，涉一支汽油彈、一個打火機、一罐打火機油、一把士巴拿及一把鉗。

案情指，2019年11月17日警方圍封理大，認罪被告此前已身處校園範圍，示威者向警方投擲汽油彈、射箭、自製武器等。警方全面封鎖校園前曾呼籲各人從李兆基樓（Y座）離開，但各被告繼續留下。衝突於封鎖後更為激烈，示威者用雜物堵塞暢運道天橋，銳武裝甲車被擊中汽油彈後起火。

一人看新聞後入理大

檢15支生理鹽水反光背心

包括認罪被告在內的百餘人，18日下午1時許試圖從理大正門逃走，並在暢運道集結，最終18人被捕，分別被搜出防毒面罩、頭盔等物品；其餘未被捕者逃回理大內。施朗警誡下稱從新聞得知理大內有多人受傷，遂進入理大為傷者急救，他被搜出黃色反光背心、15支生理鹽水、5把剪刀等。張展銘被捕時手上分別握有汽油彈及打火機。審訊今續。

【案件編號：DCCC 203-4、206/21】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
警涉威脅女子發布私密片
警涉威脅女子發布私密片
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
男護吻15歲求診女童 否認非禮
男護吻15歲求診女童 否認非禮
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢