證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥

在屏風後作供的A早前供稱，案發當晚在鳳攸北街休憩處參與白衣人遊行，其後前往元朗站。代表第三被告陳永晞的資深大律師潘熙問到，A是否到元朗站湊熱鬧，與白衣人無關，A同意，她亦同意閘內有人站得較後，身上無物品，與白衣人無互動。至於這批人是否在湊熱鬧，A稱「一半同意」，因有人可能擔心殃及池魚而離開，亦有人「好似我咁鍾意睇熱鬧」。

前稱目睹跳閘 曾觀看網片或混淆

A在2019年8月錄口供後，事隔20個月應警方要求補錄3份口供。她在盤問下承認，曾與朋友討論及觀看網上片段，擔心混淆記憶與影片。A早前供稱目睹白衣人「忍唔住」跳入閘打鬥，她昨改稱有可能混淆影片，不肯定實際目睹跳入閘的一刻，並稱閘內的人說「唔好走」一句亦未必是親耳所聽。

辯方續質疑，A其實不知白衣人為何跳入閘，A則指閘內的人噴水「襲擊緊人」及稱「入嚟吖」，感覺是「挑釁」白衣人，若白衣人入閘「就好自然會打鬥」。A其後多次轉換立場（見表），她確認不曾與白衣人傾談，不是同伙，一度同意她不知白衣人為何入閘，最終改稱她不肯定、記憶模糊。

同意噴水後 白衣人停襲擊

控方案情指，被告陳永晞當晚有份用消防喉向白衣人噴水；辯方昨提出，噴水之前閘外有孕婦及記者受襲，A回應她見不到，但同意噴水令閘外的人退後，雙方拉遠了距離，白衣人亦暫停襲擊。

辯方另問到，A的同行朋友全程拿着長傘，是否因為當天下雨，A答不是，亦不記得問過他為何拿傘。辯方一度追問他持傘是否想襲擊人，法官陳廣池則關注A不能代朋友回答，又認為與天氣無關，「大熱頭嘅話我都可以揸遮，因為我唔知會唔會曬」。潘熙完成盤問，其他辯方大律師則沒有提問。

辯方問被告朋友持傘理由

官：熱頭我都可以揸遮

控方覆問時重提A供稱事發前得悉有人入元朗，有人保衛家園；A補充是「黑衣人」、以年輕人為主會入元朗，又見過海報寫「唔知乜嘢元朗，得天下」，據她理解是有人入元朗破壞，「我哋身為元朗巿民，都唔想元朗搞成咁」，但她否認因此參與遊行，強調是為支持兩個「保衛家園」的朋友。A作供完畢，控方今將傳召港鐵職員B作供，B亦獲批匿名令。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）