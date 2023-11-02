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港聞二

王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤一案，她早前因她於法院大樓門前跌傷，審訊第四度押後。王原定昨赴九龍城裁判法院繼續自辯，惟其代表大律師指醫生見她連日卧牀令傷勢得以治癒，遂建議繼續休養，故辯方要求再押後。裁判官將案件押後至11月3日下午續審，並提醒辯方如再有押後申請，宜預先通知法庭以確保法庭資源得以善用。

官指周五須審全日 黃繼兒稱早上有事

被告王詩雅（現年38歲）由其代表大律師黃繼兒陳辭，稱王昨日看醫生後，醫生見她傷勢好轉、建議繼續卧牀休養，冀案件押後至周五下午繼續。控方表示基於醫生建議，不反對押後。裁判官指法庭不會再遷就，當日必須是全日審訊。黃回應稱，當天早上他需到中大主持講座。

辯方另交代，辯方專家證人、中大醫學院榮休講座教授黃家星可於本月15日出庭作供。裁判官指倘當日專家未能完成作供，法庭不作遷就，將下令要求他翌日繼續到庭作供。

被告否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指於2022年1月6日及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料；當中的虛假資料為她2022年1月3日是由家出發前往洪為民生日宴。

【案件編號：KCS17697-17699、17701/22】

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