明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視

【明報專訊】香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉三度非禮下屬，他否認3項非禮罪，昨於西九龍裁判法院受審。涉案事主早前獲安排在屏風後作供，辯方昨在庭上要求，被告有權和事主對視。裁判官經考慮後裁定屏風只遮擋公眾，被告可與事主對望。

被告黃子偉（現年40歲）被控於2021年7月至9月的某日分別在香港某工廠大廈及某車內非禮事主X（現年32歲），以及同年9月23日在某工廈非禮X。案件早前作審前覆核，署理主任裁判官香淑嫻批准X在屏風後作供，以阻隔公眾視線，被告仍可見到屏風後的X。辯方大律師黃志偉昨稱，被告有權和X對視，因本案不涉暴力侵犯，加上X已成年，並非易受傷害證人。

稱被告有權對質　屏風只擋公眾

主審裁判官彭亮廷裁定，案例顯示被告擁有和事主對質的權利（right to confrontation），認為香官的指示有商榷餘地。在彭官指示下，法庭屏風改為只阻擋公眾，被告昨午坐在其中一排律師席，可與X相望。

X昨午供稱，她2016年認識被告，兩人會聊天吃飯和相約踢球，談及足球發展方向；約於2021年7月，她答允加入被告的公司擔任足球項目發展助理，負責為被告的項目申請撥款，也會幫忙印製球衣和教足球。她指兩人的對話近九成圍繞工作，其餘則談及茶餘飯後事宜。審訊今續。

【案件編號：WKCC 1679/23】

上 / 下一篇新聞

美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
警涉威脅女子發布私密片
警涉威脅女子發布私密片
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
理大外暴動 11人認交替控罪
理大外暴動 11人認交替控罪
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
男護吻15歲求診女童 否認非禮
男護吻15歲求診女童 否認非禮
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢