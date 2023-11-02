女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視

被告黃子偉（現年40歲）被控於2021年7月至9月的某日分別在香港某工廠大廈及某車內非禮事主X（現年32歲），以及同年9月23日在某工廈非禮X。案件早前作審前覆核，署理主任裁判官香淑嫻批准X在屏風後作供，以阻隔公眾視線，被告仍可見到屏風後的X。辯方大律師黃志偉昨稱，被告有權和X對視，因本案不涉暴力侵犯，加上X已成年，並非易受傷害證人。

稱被告有權對質 屏風只擋公眾

主審裁判官彭亮廷裁定，案例顯示被告擁有和事主對質的權利（right to confrontation），認為香官的指示有商榷餘地。在彭官指示下，法庭屏風改為只阻擋公眾，被告昨午坐在其中一排律師席，可與X相望。

X昨午供稱，她2016年認識被告，兩人會聊天吃飯和相約踢球，談及足球發展方向；約於2021年7月，她答允加入被告的公司擔任足球項目發展助理，負責為被告的項目申請撥款，也會幫忙印製球衣和教足球。她指兩人的對話近九成圍繞工作，其餘則談及茶餘飯後事宜。審訊今續。

【案件編號：WKCC 1679/23】