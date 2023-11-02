銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心

舞台上，打扮各異的手偶張大嘴巴，開開合合間，生動演繹不同人物；幕後一班長者忙得不亦樂乎，既要聲情並茂配音，還要靈活走位。75歲長者義工寶儀說，手偶劇主要講述主人翁突然患癌，因擔心無法承擔治療費而不敢去醫院；在家人、鄰居及朋友支持下，加上遇到願意不計較金錢為她醫治的好醫生，主人翁最終康復並成為義工，以生命影響生命。

抗癌經歷上演 鼓舞患病婆婆

與主人翁遭遇相似的寶儀，2019年確診鼻咽癌，短短3個月接受33次電療及6次化療，同年8月底才康復，惟今年2月癌症復發並出現擴散，她希望能如手偶劇主人翁一樣勇敢面對病情，「人生高高低低，低嘅時候放棄，咪散晒囉」。她稱，早前於幼稚園演出，有個患病婆婆原不打算接受治療，但看表演後受鼓舞，改變主意。

230長者共樂 合砌萬塊積木作畫

竹園區神召會慈鳳長者鄰舍中心舉辦的「耆織交享樂」獲頒黃大仙及西貢區最佳老有所為「一年計劃」獎，除了舉辦探訪，亦鼓勵長者參與刊物《銀芽》出版、聖誕及中秋聚會、積木共創畫等活動，讓長者紓壓。

中心社工杜偉邦表示，積木共創畫十分受長者歡迎，由230名長者花兩個月合力砌成，共使用14,336塊積木。砌了最多積木的珠姐笑言每日到中心慢慢砌積木，期待早日看到畫作全貌，過程有成就感及開心，「好似成個天開咗」，也讓人知道長者也有能力做到。