明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心

【明報專訊】每個長者都有獨特且精彩人生，香港基督教女青年會「秀群松柏社區服務中心」舉辦、為期一年的「耆異‧偶緣」，以手偶劇切入，邀請中學生及社工系學生蒐集長者生命故事並編寫成劇本；長者再與學生一同製作手偶，公開表演手偶劇，期望增強跨代連結，展現長者活力一面，改變社會對長者的既定印象。計劃獲社署老有所為活動計劃資助，為2022/23年度全港最佳「一年計劃」季軍。

舞台上，打扮各異的手偶張大嘴巴，開開合合間，生動演繹不同人物；幕後一班長者忙得不亦樂乎，既要聲情並茂配音，還要靈活走位。75歲長者義工寶儀說，手偶劇主要講述主人翁突然患癌，因擔心無法承擔治療費而不敢去醫院；在家人、鄰居及朋友支持下，加上遇到願意不計較金錢為她醫治的好醫生，主人翁最終康復並成為義工，以生命影響生命。

抗癌經歷上演 鼓舞患病婆婆

與主人翁遭遇相似的寶儀，2019年確診鼻咽癌，短短3個月接受33次電療及6次化療，同年8月底才康復，惟今年2月癌症復發並出現擴散，她希望能如手偶劇主人翁一樣勇敢面對病情，「人生高高低低，低嘅時候放棄，咪散晒囉」。她稱，早前於幼稚園演出，有個患病婆婆原不打算接受治療，但看表演後受鼓舞，改變主意。

230長者共樂 合砌萬塊積木作畫

竹園區神召會慈鳳長者鄰舍中心舉辦的「耆織交享樂」獲頒黃大仙及西貢區最佳老有所為「一年計劃」獎，除了舉辦探訪，亦鼓勵長者參與刊物《銀芽》出版、聖誕及中秋聚會、積木共創畫等活動，讓長者紓壓。

中心社工杜偉邦表示，積木共創畫十分受長者歡迎，由230名長者花兩個月合力砌成，共使用14,336塊積木。砌了最多積木的珠姐笑言每日到中心慢慢砌積木，期待早日看到畫作全貌，過程有成就感及開心，「好似成個天開咗」，也讓人知道長者也有能力做到。

上 / 下一篇新聞

美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
警涉威脅女子發布私密片
警涉威脅女子發布私密片
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
理大外暴動 11人認交替控罪
理大外暴動 11人認交替控罪
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
男護吻15歲求診女童 否認非禮
男護吻15歲求診女童 否認非禮
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢