廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查

醫管局昨晚公布，早前接獲傳媒查詢廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度後，上月18日起採取一連串檢測，包括要求承建商在大樓多個地點抽樣檢測電線槽，由總承建商委託認可人士覆核；局方亦委託獨立專家覆檢，包括抽樣檢測厚度、檢視總承建商檢測的儀器及方法等，專家稍後會實地抽樣送往認可實驗室詳細檢驗，稍後向醫管局提交報告。

資料顯示，涉事工程總承建商為中國建築工程（香港）有限公司；據悉負責電線槽及其鍍層的機電承建商為順昌機電集團旗下公司。本報昨晚向涉事總承建商、涉事機電承建商所屬集團查詢，截稿前未回覆。

涉事機電商集團另接醫院機場工程

順昌機電集團網站顯示，旗下公司有承接屯門醫院、瑪麗醫院第一期重建工程的電纜橋架系統等，分別於去年及今年竣工，另承辦2021年竣工的機場中轉客運大樓電纜橋架系統及啟德體育園發電機組安裝，以及計劃明年完工的機場三跑客運大樓電纜橋架系統。

醫管局稱廣華醫院重建工程合約訂明，電線槽鍍層的物料厚度須符合標準，並須經認可實驗室檢測，駐工地的專業人員亦會檢查認可證明文件；局方亦要求承建商須嚴格遵守規定及做好監督，確保工程質素符合標準。

中建屬總承建商 醫局：已促交報告

該局稱，有關電線槽鍍層主要用作防鏽，厚度不涉樓宇結構安全，亦不影響病人及員工安全；局方已去信總承建商要求根據合約標準規定交報告，若發現工程物料不符標準，必嚴肅追究責任，亦會按合約要求總承建商採取必要補救措施；若發現涉及刑事，會轉交執法部門跟進。