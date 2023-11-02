政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力

巴士夜間充電 日間公眾使用

謝展寰昨接受港台《千禧年代》訪問表示，電動巴士需安裝快速充電器，減少充電時間。的士方面，他指現時只有不足10輛電動的士，如增至3000輛，需要更多快速充電位，當局計劃在的士站頭、公共運輸交匯處安裝快速充電位，並透過地契條款優惠，鼓勵油站加裝充電位，今年會有首個油站用地招標，期望短時間內增加數百個高速充電設施。

招標條款優惠油站設充電位

《施政報告》提出今年底至明年內繼續試驗更多新能源車輛，包括氫能雙層巴士。謝展寰稱，氫能將來有很大發展潛力，煤氣公司的地下管道遍佈全港，可輸送氫氣，將來亦可轉用綠色方式生產氫氣，但要做到生產具成本效益是挑戰，現時有需要制定策略，例如訂立標準及法規，為將來做好準備。

至於明年4月推行的垃圾徵費，謝展寰指出，計劃實施初期執法會較寬鬆，希望以宣傳教育方式改變市民生活習慣。他建議物管公司向住戶派發指定垃圾袋，但不要派足30個，住戶有需要可自行購買，養成減少垃圾的習慣，「如有人係都唔用綠色袋，我哋係要屋苑管理處包底，包底都要付出費用」。

謝展寰又指「經常唔用（指定）袋的住戶，總會有人出聲或投訴」，當局會以風險為本執法。謝認為香港人很精明，每個指定垃圾袋不足2元，若違規被票控罰款1500元，「夠買3年膠袋……如果想慳錢，這不是聰明的方法」。