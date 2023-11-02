白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限

明年提方案 2025年交城規

林世雄回應提問時解釋，由於白石角車站工程涉及在現有東鐵線上增建車站，必須確保不影響現有行車安全運作，部分工程只能在晚上非行車時段進行，每晚可施工時間大約只有兩小時，有一定挑戰。

林世雄表示，根據港鐵公司初步建議，白石角車站工程包括建造車站月台、調整現有高空電纜及供電系統的設備、路軌及渡線軌道、機電系統、安裝月台幕門，以及軌道旁的建設、測試和法定檢測工作等。林又指車站選址鄰近民居，夜間工程須符合環保法例要求，以及選擇合適的施工方法，以減少對居民影響。

基於以上限制，林世雄表示，港鐵正研究採用不同的創新建築方法，例如「組裝合成」及「裝配式設計」，以增加效率及縮短工期。

另外，林世雄回覆議員陸瀚民就惡劣天氣下交通公具行駛問題，指現時港鐵所有露天路段在9號風球下停駛，是考慮鐵路系統的設計安全因素，及過往颱風期間發生事故的經驗，經過研究和論證而訂下的機制是避免列車、架空電纜及路軌受強風及外物影響導致事故，危及乘客及鐵路安全。

至於颱風小犬襲港時機場旅客滯留及輪候的士，林稱政府已要求港鐵「仔細謹慎研究」9號風球下機場快線的安排，探討可否改善資訊發放，以及檢視相關應變預案，務求在安全的前提下減少對旅客影響。