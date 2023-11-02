明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼

【明報專訊】內地海關昨起取消「黑碼」健康申報，本報記者昨午到羅湖口岸觀察，過關人數不多，以往用來掃描黑碼的閘機停止運作，貼上「請直行」告示，又有告示呼籲身體不適者向海關申報。有跨境學生表示撤黑碼感開心，指以往曾因黑碼遲到5次，被罰留堂。

指學校沒酌情 「直接要去留堂」

在大埔讀中學的劉同學每日需過境上學，她稱以往上學及回家時往往需要排隊「掃碼」，浪費很多時間，甚至差點遲到，並曾在落馬洲口岸花上10多分鐘排隊檢查黑碼。她認為取消後方便出入境，且早應取消，「都冇咩用，全部都係自動申報，你都唔知係咪真係有（病徵）」。

在九龍區就讀的中一跨境生張同學（圖）表示，上學花近1小時，平時較常用羅湖及蓮塘口岸，他說取消黑碼後過關速度更快，關口多人時會影響網絡，大排長龍，曾試過5次因掃黑碼而遲到；被問到學校有否酌情處理，他說校方都直接通知家長，「直接要去留堂班」。

退休港人葉氏夫婦表示，一星期會到深圳三四天，取消黑碼能方便老人家，「梗係好啦，方便、直行直過，唔使等」，「人多又要等等等，好煩呀！」

跨境常客：有優惠一定多北上

昨午在太和站領取七折優惠的人不多，港鐵亦派職員協助。已退休的邵先生到太和站拍卡領取七折優惠，稱經常到內地消費，認為該處生活輕鬆舒服，飲食業的服務較佳，又指增設優惠及取消黑碼後，「一定會多咗（北上）」。居住葵涌的何女士及盧女士特地到羅湖花152元買大閘蟹，稱較香港便宜一半，她們說昨早在沙田站拍卡領取七折優惠，但不明白為何回程卻沒有優惠。

相關字詞﹕羅湖 黑碼

上 / 下一篇新聞

美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
警涉威脅女子發布私密片
警涉威脅女子發布私密片
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
理大外暴動 11人認交替控罪
理大外暴動 11人認交替控罪
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
男護吻15歲求診女童 否認非禮
男護吻15歲求診女童 否認非禮
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢