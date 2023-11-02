曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼

指學校沒酌情 「直接要去留堂」

在大埔讀中學的劉同學每日需過境上學，她稱以往上學及回家時往往需要排隊「掃碼」，浪費很多時間，甚至差點遲到，並曾在落馬洲口岸花上10多分鐘排隊檢查黑碼。她認為取消後方便出入境，且早應取消，「都冇咩用，全部都係自動申報，你都唔知係咪真係有（病徵）」。

在九龍區就讀的中一跨境生張同學（圖）表示，上學花近1小時，平時較常用羅湖及蓮塘口岸，他說取消黑碼後過關速度更快，關口多人時會影響網絡，大排長龍，曾試過5次因掃黑碼而遲到；被問到學校有否酌情處理，他說校方都直接通知家長，「直接要去留堂班」。

退休港人葉氏夫婦表示，一星期會到深圳三四天，取消黑碼能方便老人家，「梗係好啦，方便、直行直過，唔使等」，「人多又要等等等，好煩呀！」

跨境常客：有優惠一定多北上

昨午在太和站領取七折優惠的人不多，港鐵亦派職員協助。已退休的邵先生到太和站拍卡領取七折優惠，稱經常到內地消費，認為該處生活輕鬆舒服，飲食業的服務較佳，又指增設優惠及取消黑碼後，「一定會多咗（北上）」。居住葵涌的何女士及盧女士特地到羅湖花152元買大閘蟹，稱較香港便宜一半，她們說昨早在沙田站拍卡領取七折優惠，但不明白為何回程卻沒有優惠。