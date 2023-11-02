告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳

港鐵推北上優惠，乘客早上9時後經沙田、旺角、尖沙嘴等26個指定車站前往羅湖或落馬洲站，車費七折，優惠至明年2月29日，指定車站不包括最近口岸的上水及粉嶺站。本報記者昨在粉嶺站出發，先到最近羅湖站的指定車站太和站，出閘拍卡領取七折優惠後，再往羅湖站，總車費19.5元，而根據港鐵資料顯示，粉嶺直接往羅湖站八達通單程收費25.7元。

本報昨查詢推出優惠原因及選擇指定車站的考慮因素等，港鐵回覆，一直因應市場情况，推出不同推廣活動，以惠及跨境旅客（包括北上及南下）及本地乘客。港鐵稱是次安排屬短期推廣活動，吸引覆蓋的26個車站及周邊乘客使用東鐵線過境。

短貴長平不公 議員促撤指定車站

新界北立法會議員劉國勳稱一直批評港鐵跨境費用昂貴，不明白今次選擇指定車站的準則，導致「短貴長平」，「無理由近啲嘅站仲貴過遠啲嘅站」，建議全部港鐵站都有優惠。

劉又稱，市民對取消黑碼感高興，相信本周末會更感受到過關便利。他認為兩地口岸關口有更多應改善的地方，建議香園圍及深圳灣24小時通關，福田口岸出入境時間亦應看齊羅湖，於午夜12時才關閉。他稱市民反映內地關口檢查行李機較少，比掃黑碼花更多時間排隊，建議增加檢查機，甚至取消人人須過機的安排。

黃家和憂北上消費成常態

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，10月份飲食業消費額未如理想，估算生意額大約80億至90億元，較疫前同期減少約一成半。他說，雖然政府推出一系列夜經濟活動，但入夜後街上人流仍不多，店舖亦沒有延長營業時間，仍有不少市民北上消費，形成常態，認為取消黑碼及北上乘車優惠令市民更想北上，憂慮變相鼓勵更多人北上消費，「好多朋友試過一兩次好似吸毒咁，差唔多個個周末都走上去」。