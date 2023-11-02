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港聞

港聞二

田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例

【明報專訊】區議會選舉12月10日舉行，多個民主派及建制派政團未獲足夠三會提名參選。實政圓桌田北辰昨在立法會促請政府日後就區選舉行見面會，容許有意參選者向三會委員介紹政綱、爭取提名。政制及內地事務局長曾國衞回應稱，目前已有合理和足夠渠道讓參選人爭取提名，安排行之有效，無意修例。

另倡修例要求三會分會主席中立

擬派5人參選區議會的實政圓桌1人獲足夠提名「入閘」，召集人田北辰昨在立法會口頭質詢環節，促請政府舉行見面會，容許有意參選者向三會委員爭取提名，「如果連提名人見面會都不舉行，何來選舉？」田早前指部分願提名的三會委員知會主席後撤回，昨日要求當局修例，確保三會分會主席在提名期保持中立，不能影響委員提名意欲。曾國衞表示，目前就區選提名已有合理及適當安排，包括曾參選政黨可查閱包括三會委員姓名及地址的選民名冊，非政黨人士亦可透過民政處聯絡三會委員，現時做法行之有效，政府無意修例。

有關注宣傳不足 曾：小紅書成效大

田北辰會後指出，特首及立法會選舉均設提名人見面會，區選應設同類安排，確保選舉公平；當局對其建議「落閘」，長遠對區議會發展不是好事，質疑有人想減少選舉競爭。他稱不會再循其他途徑爭取改善提名安排，否則「自討沒趣」。

另外，多名議員在口頭質詢環節關注區選宣傳不足，民建聯陳勇問政府計劃如何提升選舉氣氛，曾國衞稱會採取更「接地氣」的宣傳方式，如「區選夜繽紛」、「區選Halloween」 等活動，以展覽和親子工作坊等形式介紹區議會新制度。民建聯何俊賢則促請加強向居於內地港人宣傳區選，曾國衞表示已透過駐內地辦事處宣傳，例如經小紅書等網絡平台，成效頗大。

另有部分議員促請政府改善選舉安排，新民黨葉劉淑儀建議當局將「區議會一般選舉」更名「換屆選舉」，以免令外界以為選舉性質「一般」。民建聯劉國勳則關注選區命名易令市民混淆，舉例北區的「紅花嶺選區」，有選民關注需否「爬山投票」，冀當局改善。

明報記者

（區議會選舉）

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