明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」

【明報專訊】同樂運動會將於明日起舉行，一個自稱「一群普通香港市民」的團體昨開記者會反對同運會並要求政府立即取締，批評活動鼓吹同性婚姻合法化，又質疑其資金來源，稱有理由相信有可能危害國安，8名議員出席接請願信，其中何君堯明言反對同運會。團體又指若葉劉淑儀堅持任主禮嘉賓，應先辭去行會召集人一職。葉太重申不贊成同性婚姻合法化，支持同運會是因反對歧視和支持平等機會，又說看不到任何理由行會召集人不可主禮，也看不到政府有何法律可取締開幕禮，「只有這群議員，講一些令國際社會覺得好好笑的事」。

同運會（Gay Games）主辦方回覆本報時重申同運會並非政治組織，而是由義工驅動的民間團體，共同目標是為香港帶來世界級的體育、藝術和文化活動，提倡互相尊重和包容別人，無其他目的。

主辦方強調非政治組織 資金透明

對於被質疑資金來源，主辦方強調資金來源完全透明，作為本港註冊的非牟利組織，運作有賴贊助商和支持者支持，帳戶經專業審計，確保收入和支出透明和誠信盡責，大眾亦可按規定查看審計報告。主辦方續稱，資金來自參與者費用、贊助商和支持者，社會可在網站瀏覽資料。

自稱「一群普通香港市民」的團體昨有近20人出席記招，發表宣言稱反對同運會破壞中華文化和家庭價值觀、反對政府支持同運會，並要求政府採取果斷行動取締同運會和終院對岑子杰案裁決。

團體質疑軟對抗 指葉劉主禮應辭職

該團體的「副群主」、平機會前總主任束健銘表示，同運會發源地為美國，質疑主辦方資金來源，稱很有理由相信同運會可能危害國安，原因是種種迹象顯示他們正在「軟對抗」。團體「群主」則梁燕城質疑若葉劉淑儀認同同運會所有理念，「無資格代表香港人成為行政會主席（行會召集人）」。

議員何君堯、梁美芬、狄志遠、龍漢標、簡慧敏、邱達根、邵家輝及李鎮強亦有出席記招。何君堯批評同運會以多元、包容及平等作「糖衣毒藥」，指控主辦方實際是推動同性婚姻合法化，認為與《港區國安法》等法例牴觸。邵家輝說社會雖然包容性小眾，但不等於鼓吹宣揚同性戀，社會應堅守一夫一妻制傳統。

稱遭抹黑 葉劉：港應維持開放形象

葉劉淑儀其後在facebook發布影片，強調自己、新民黨或該黨任何一個地區參選人，從沒推廣或贊成同性婚姻合法化，反對有人抹黑，又說自己素來反對歧視和支持平等機會，如香港想繼續發揮一國兩制優勢，應好好維持開放、包容和自由社會形象。

葉太另回應稱若同運會違反國安法，警方「做咗嘢啦」，質疑對方證據何在，又認為何君堯身為律師不應隨便講出無證據而破壞他人名譽的話，「呢啲普通常識嚟嘅啫，係咪？」她質疑對方是否因為選舉而抹黑她及該黨候選人。

被問到有團體反對政府支持同運會及要求取締，政府發言人昨沒正面回覆，重申本港是國際城市，經常有本地、內地或海外單位舉行不同類型活動，而活動不論在什麼地方舉行，必須遵守本港法律和規限，政府已通知主辦單位。

2023年區議會選舉提名名單詳見link.mingpao.com/80815.htm

上 / 下一篇新聞

美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
二戰美飛虎隊老兵訪華 外交部：守望相助標誌
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
減辣後首幅截標地 東涌地皮流標 今年9項目5未售出
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
參與不論性向種族 同樂運動會：提倡尊重包容
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
田北辰倡日後辦見面會爭三會提名 曾國衞：無意修例
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
告別黑碼港鐵北上七折 飲食業愁 限定26站入閘 出站拍卡再到口岸可慳
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
曾受累遲到5次罰留堂 跨境生高興撤黑碼
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
白石角1站北環4站同花11年 林世雄：沿線可施工時間有限
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
政府不排除資助電動巴裝快充 紓票價壓力
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
涉收告票關車門「襲警」 港超教練招重文保釋候訊
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
廣華新大樓啟用5月 電線槽疑不達標受查
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
銀髮講古 學生編劇 布偶開合間 我手演我心
警涉威脅女子發布私密片
警涉威脅女子發布私密片
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
女足前助教涉非禮 官准與屏風後事主對視
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
王詩雅案第五度押後 官：不會再遷就
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
證人改稱不肯定白衣人跳閘動機 前稱受挑釁「忍唔住」跳入閘打鬥
理大外暴動 11人認交替控罪
理大外暴動 11人認交替控罪
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
孔繁毅：瑪麗新冠重症增多 料月底高峰
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
浸大研究：55%患者感染一年有長新冠症狀
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
海關葵涌破毒倉 檢100公斤K仔
男護吻15歲求診女童 否認非禮
男護吻15歲求診女童 否認非禮
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
活在灣區：經常北上可投保中國醫療卡旅保
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】「夜遊票」港人$100旅客$20 城巴觀光巴被鬧歧視
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】潭尾建造業外勞宿舍入伙
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港研施政報告調查 稱「較多正評」未提按年變幅
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】港大圖書館111歲 抗日館長日記擬電子化
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢
【Emily】澳門料將轉盈 下年繼續派錢