同運會前夕 有團體議員指危國安 質疑資金來源鼓吹同婚 葉劉：倘違法，警「做咗嘢啦」

同運會（Gay Games）主辦方回覆本報時重申同運會並非政治組織，而是由義工驅動的民間團體，共同目標是為香港帶來世界級的體育、藝術和文化活動，提倡互相尊重和包容別人，無其他目的。

主辦方強調非政治組織 資金透明

對於被質疑資金來源，主辦方強調資金來源完全透明，作為本港註冊的非牟利組織，運作有賴贊助商和支持者支持，帳戶經專業審計，確保收入和支出透明和誠信盡責，大眾亦可按規定查看審計報告。主辦方續稱，資金來自參與者費用、贊助商和支持者，社會可在網站瀏覽資料。

自稱「一群普通香港市民」的團體昨有近20人出席記招，發表宣言稱反對同運會破壞中華文化和家庭價值觀、反對政府支持同運會，並要求政府採取果斷行動取締同運會和終院對岑子杰案裁決。

團體質疑軟對抗 指葉劉主禮應辭職

該團體的「副群主」、平機會前總主任束健銘表示，同運會發源地為美國，質疑主辦方資金來源，稱很有理由相信同運會可能危害國安，原因是種種迹象顯示他們正在「軟對抗」。團體「群主」則梁燕城質疑若葉劉淑儀認同同運會所有理念，「無資格代表香港人成為行政會主席（行會召集人）」。

議員何君堯、梁美芬、狄志遠、龍漢標、簡慧敏、邱達根、邵家輝及李鎮強亦有出席記招。何君堯批評同運會以多元、包容及平等作「糖衣毒藥」，指控主辦方實際是推動同性婚姻合法化，認為與《港區國安法》等法例牴觸。邵家輝說社會雖然包容性小眾，但不等於鼓吹宣揚同性戀，社會應堅守一夫一妻制傳統。

稱遭抹黑 葉劉：港應維持開放形象

葉劉淑儀其後在facebook發布影片，強調自己、新民黨或該黨任何一個地區參選人，從沒推廣或贊成同性婚姻合法化，反對有人抹黑，又說自己素來反對歧視和支持平等機會，如香港想繼續發揮一國兩制優勢，應好好維持開放、包容和自由社會形象。

葉太另回應稱若同運會違反國安法，警方「做咗嘢啦」，質疑對方證據何在，又認為何君堯身為律師不應隨便講出無證據而破壞他人名譽的話，「呢啲普通常識嚟嘅啫，係咪？」她質疑對方是否因為選舉而抹黑她及該黨候選人。

被問到有團體反對政府支持同運會及要求取締，政府發言人昨沒正面回覆，重申本港是國際城市，經常有本地、內地或海外單位舉行不同類型活動，而活動不論在什麼地方舉行，必須遵守本港法律和規限，政府已通知主辦單位。

2023年區議會選舉提名名單詳見link.mingpao.com/80815.htm