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市區「輕微僭建」研申報後緩執法 工程師憂鼓勵違建 發展局：紅山沿海屋不適用 盼訂分級罰則

【明報專訊】政府考慮修改處理市區屋宇僭建安排，把現時容許新界村屋僭建物主動申報、可暫緩清拆執法的安排擴展到市區，以處理市區「輕微僭建」；另會研究按僭建大小和嚴重程度，採分級制訂立不同罰則。本土研究社認為，如以申報及自證僭建沒風險便暫緩執法，或變相「放生」其他獨立屋僭建；有工程師認為，做法或變相鼓勵更多業主有僭建行為。

立法會選委界議員江玉歡關注目前積壓大量僭建個案，在立法會問及當局會否考慮在不影響安全情况下，讓業主主動申報。發展局長甯漢豪說，現時新界涉僭建村屋實行有關申報安排，當業主主動申報，若僭建物無安全隱患，並每5年找專業人士檢查，有關僭建只會記錄在案，她稱當局修訂法例時會研究將安排延伸至市區。

跟村屋做法 每5年須安檢

發展局回覆查詢稱，屋宇署2012年4至12月推行「新界村屋僭建物申報計劃」，目的是讓署方集中處理違規情况嚴重和高風險村屋僭建，容許村屋業主申報2011年6月前建成而規模小和風險低的僭建物，並安排合資格人員每5年做安全檢驗，除非僭建物變得危險，屋宇署不會要求即時清拆。

局方：指晾衫架等 非地庫露台

對於市區屋宇哪類僭建透過申報制而暫緩清拆、紅山半島獨立屋僭建是否包括，發展局稱「紅山半島沿海獨立屋」的僭建屬大規模和高風險，是屋宇署優先執法目標，除發出清拆令和「釘契」，署方會進一步蒐證及不排除其他檢控行動，並不會以類似上述申報方式處理。

發展局補充，局長在立法會會議所說可考慮的申報方案，是針對議員在跟進提問中談及市區樓宇出現的輕微僭建，例如晾衫支架等情况，有別於僭建地庫、露台等嚴重個案。發展局又稱，局長表明檢討《建築物條例》的方向是加強屋宇署執法權力，研究提高罰則，並研究簡化檢控程序和降低檢控門檻，以便更有效打擊僭建行為。

本土研究社成員陳劍青說，富豪不難找到「專家」自行證明僭建沒安全風險，若實施上述申報方案，可能變相「放生」其他獨立屋僭建。香港工程師學會建造分部主席謝偉正說，一些僭建雖無結構安全風險，但為業主帶來額外利益，例如增加使用面積等，上述安排有可能變相鼓勵更多業主僭建。

首9月非法佔地9700宗 檢控15宗

另外，甯漢豪說，目前屋宇署及地政總署分別有720人及610人處理僭建物舉報及非法霸佔官地工作，每年分別平均接獲3萬宗及逾1萬宗相關個案；截至今年9月，發出清拆及糾正僭建物數目超過2.4萬；非法佔用政府土地個案約9700宗，檢控個案15宗。

甯稱，當局正檢視法例，冀引入不同層次罰則，並檢視是否只要有僭建就有可能被檢控等。

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