美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函

據悉，陳茂波將先到美國三藩市出席APEC財長會議，然後再出席領導人峰會。財政司長辦公室昨回覆，司長行程安排中，稍後公布。

港府前日公布，「中國香港」按慣例獲美國邀請出席APEC峰會，並回覆李家超因「日程事宜」未能出席。美國國務院發言人歡迎陳茂波赴會，重申已一再表明必須按美國法規參與APEC，包括制裁在內的法規。汪文斌於例行記者會披露，是李家超本人收到美方與會邀請。數小時後港府也發稿確認安排，重申李因日程事宜未能親身出席。

葉劉：中美務實處理 沒「犧牲」港

美國APEC高級代表默里（Matt Murray）在港府公布前曾向美國傳媒不點名稱，個別APEC成員領導人遭美制裁。

行政會議召集人葉劉淑儀說，美國基於政治現實下很難撤回制裁，過去伊朗交換人質，或有求於委內瑞拉才交易，「香港沒有什麼跟人交換」，相信北京不會因香港而犧牲重大利益。她形容，中美雙方較務實處理，而香港也有參與APEC，「不會有張空櫈」，故非「犧牲」香港。

團結基金：夏寶龍稱一國兩制不變

另外，團結香港基金16名理事及管理層上周訪京，獲港澳辦主任夏寶龍在釣魚台國賓館接見，另亦與新任科技部長陰和俊會面。

基金會新任主席陳智思稱，夏寶龍的講話令與會者了解到目前香港所處國際形勢，特別是美西方反華勢力破壞一國兩制，「即使妥協投降他們也不會放棄唱衰香港和中國」，必須自力更生、艱苦奮鬥，又形容「香港目前面對的困難都是暫時的」。

陳智思又引述夏寶龍說，中央對一國兩制政策不會變，是對港澳保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。