美稱邀「香港」赴會 京港同指「李家超本人」收函

【明報專訊】遭美國制裁的特首李家超不出席本月美國舉行的亞太經合組織(APEC)領導人峰會,但邀請函處理上,中美雙方各有不同說法。美國國務院昨清晨回覆本報查詢稱,「邀請函發給作為APEC成員經濟體的香港」(was sent to Hong Kong as an APEC member economy)。中國外交部發言人汪文斌及港府昨先後稱,「李家超本人」已收到美方發出與會邀請(personally received the invitation),已委派財政司長陳茂波代為出席。