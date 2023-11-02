美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處

最近一次「習拜會」於2022年11月在印尼峇里島舉行後，中美兩國的領導人再沒公開聯絡過。後來發生中美「氣球風波」、中美兩軍在南海危險相遇等事件，兩國關係漸趨緊張。

上次在去年 後歷氣球風波南海事件

法新社報道，周二白宮新聞發言人讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）談到外界期待已久的「習拜會」時說：「我們的目標是兩位領導人11月在三藩市會談時進行一次具建設的談話。」美國政府一名高級官員也表示：「原則上有協議11月在三藩市會晤。我們仍在解決敲定這些計劃所必須的重要細節。」

針對美方說法，中新社報道，中國外交部發言人汪文斌昨於例行記者會表示，中美雙方都同意朝實現三藩市元首會晤共同努力。汪重申，正如外長王毅日前訪美時指出，通往三藩市不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

對於美方會否考慮調降關稅或放鬆管制，以換取習近平赴美出席APEC峰會，讓—皮埃爾表示，美國政策及與中國發展關係的方式並未改變；美中處於激烈競爭狀態，激烈競爭意味着激烈外交，這將是「一場艱難但重要的對話」。除表示拜登期待於三藩市會晤習近平外，白宮未再披露更多細節。

此前，中共中央政治局委員兼外交部長王毅10月下旬在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，雙方同意為實現兩國元首三藩市會晤而共同努力。此外，王毅還會見白宮國安顧問蘇利文，並與拜登有過達一小時的會見。

近半年美多官訪華 王毅屢晤美卿

在達成促進「習拜會」的共識前，中美兩國近半年來已有多次高層級官員互動。今年6月以來，美國政府先後派出布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里及商務部長雷蒙多等高官訪華；近期美國參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森也率團訪華。王毅則分別於今年5月、9月在奧地利及馬耳他與蘇利文會晤。9月國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間，也與布林肯會談。

日前與布林肯於華府會晤時，王毅表示，回首今年以來中美關係曲折歷程，經驗值得總結，教訓需要汲取，最關鍵是要做到「五個必須」：必須遵守兩國元首共識、必須穩定中美雙邊關係、必須保持溝通渠道暢通、必須管控分歧矛盾摩擦、必須推進互利合作。王毅強調，要實現中美關係穩下來、好起來，雙方還應客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

布林肯表示，近段時間美中保持交往和互動，開展坦率、建設的溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。布林肯所稱的「高層交往」，相信是指即將在三藩市上演的「習拜會」。

（綜合報道）

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