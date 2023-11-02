美證習拜APEC會晤 華：共同努力 白宮稱「艱難但重要對話」 外交部指共識要落到實處

【明報專訊】亞太經濟合作組織（APEC）峰會本月中旬於美國三藩市舉行，白宮周二（10月31日）證實，中美兩國「已原則上達成共識」，美國總統拜登將在峰會期間與中國國家主席習近平會晤。中國外交部昨僅表示中美雙方都同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力，又稱通往三藩市不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處。
最近一次「習拜會」於2022年11月在印尼峇里島舉行後，中美兩國的領導人再沒公開聯絡過。後來發生中美「氣球風波」、中美兩軍在南海危險相遇等事件，兩國關係漸趨緊張。
上次在去年 後歷氣球風波南海事件
法新社報道，周二白宮新聞發言人讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）談到外界期待已久的「習拜會」時說：「我們的目標是兩位領導人11月在三藩市會談時進行一次具建設的談話。」美國政府一名高級官員也表示：「原則上有協議11月在三藩市會晤。我們仍在解決敲定這些計劃所必須的重要細節。」
針對美方說法，中新社報道，中國外交部發言人汪文斌昨於例行記者會表示，中美雙方都同意朝實現三藩市元首會晤共同努力。汪重申，正如外長王毅日前訪美時指出，通往三藩市不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。
對於美方會否考慮調降關稅或放鬆管制，以換取習近平赴美出席APEC峰會，讓—皮埃爾表示，美國政策及與中國發展關係的方式並未改變；美中處於激烈競爭狀態，激烈競爭意味着激烈外交，這將是「一場艱難但重要的對話」。除表示拜登期待於三藩市會晤習近平外，白宮未再披露更多細節。
此前，中共中央政治局委員兼外交部長王毅10月下旬在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，雙方同意為實現兩國元首三藩市會晤而共同努力。此外，王毅還會見白宮國安顧問蘇利文，並與拜登有過達一小時的會見。
近半年美多官訪華 王毅屢晤美卿
在達成促進「習拜會」的共識前，中美兩國近半年來已有多次高層級官員互動。今年6月以來，美國政府先後派出布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里及商務部長雷蒙多等高官訪華；近期美國參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森也率團訪華。王毅則分別於今年5月、9月在奧地利及馬耳他與蘇利文會晤。9月國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間，也與布林肯會談。
日前與布林肯於華府會晤時，王毅表示，回首今年以來中美關係曲折歷程，經驗值得總結，教訓需要汲取，最關鍵是要做到「五個必須」：必須遵守兩國元首共識、必須穩定中美雙邊關係、必須保持溝通渠道暢通、必須管控分歧矛盾摩擦、必須推進互利合作。王毅強調，要實現中美關係穩下來、好起來，雙方還應客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。
布林肯表示，近段時間美中保持交往和互動，開展坦率、建設的溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。布林肯所稱的「高層交往」，相信是指即將在三藩市上演的「習拜會」。
（綜合報道）
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