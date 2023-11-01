【Emily】理大機械人 助中風者增行走能力

擬明年商品化 賣8萬元

智雲行健步儀係首款集外骨骼、柔性人工氣動肌肉、振動觸覺感知反饋、神經肌肉電刺激技術於一體嘅同類裝置，可自動探測病人行路嘅狀態，利用各個不同模態嘅相互協助，畀患者下肢企穩，學識平衡腳底壓力同用力蹬地邁步，改善足下垂以防腳掌拖地而跌倒。

理大生物醫學工程學系副教授胡曉翎話，市場上常見嘅外骨骼下肢機械人，僅靠施加外力輔助病人行路，無助中風偏癱病人改善足踝關節同肌肉協調，重量同耗電量亦較高，僅限於醫院、復康中心內使用。佢話智雲行健步儀重約400克，方便病人自行穿戴，適合偏癱病人單邊應用，配置9V充電池可連續用4個鐘，病人喺屋企、戶外都可以練習。

研發團隊邀請12個中風病人試用，完成為期一個半月共20節、每節個半鐘嘅訓練後，喺無設備輔助下，病人嘅足踝關節背屈由最初5度改善至10度，接近正常人15度水平，超過九成患者仲成功糾正足內翻。