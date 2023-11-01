灣區熱搜：防癡漢騷擾 1912年日創先河

德曾推行 被指損男女平等

據日本警察廳資料顯示，列車性騷擾事件最高峰為2001年，有532宗，京阪神三地的主要鐵道公司設立「女性專用車廂」後，2002年減至493宗，但2005年又回升至500宗左右，2009年下降至400宗，近年則維持在300宗左右，很難判斷「女性專用車廂」政策是否有效。實際上，由於沒有立法規定，男乘客進入女性專用車廂也毋須承擔後果。

現時全球多個國家或城市都有女性專用車廂，包括以色列、印度、埃及開羅、印尼、馬來西亞等。英國和奧地利曾試行，但後來也取消；德國其中一家火車營運商2016年宣布推出女性專用車廂後亦引起爭議，有人認為讓夜歸女性更有安全感，但也有人認為治標不治本，甚至損害男女平等、社會共融的歐洲核心價值。

礙乘客流動逃生 港鐵拒設

香港2011年曾討論是否應增設女性專屬車廂，不過港鐵稱列車車廂開放式設計，設女性專用車廂會減低乘客來往車卡之間的靈活，而且影響逃生，甚至須考慮是否同時要設立男性專卡，以符合現行《性別歧視條例》，因此港鐵最終拒絕設立女性車廂。