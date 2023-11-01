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灣區熱搜：形同虛設 男乘客照入無人管 深圳悄撤女性車廂 廣州爭議未息

【明報專訊】深圳近日悄然取消地鐵「女士優先車廂」，廣州雖保留但形同虛設，不少男乘客無視措施，照樣走進女性車廂。有反對者指女性車廂與其他車廂毫無分別，不切實際，甚至涉歧視男性；不過有市民認為應繼續試行，惟需在教育乘客方面下多點工夫，才能體現女性車廂功用。

明報記者 司徒聰穎

近日網民發現深圳地鐵的「女士優先車廂」逐步取消，多條路線的地鐵月台與車廂裏「女士優先車廂」標示牌已消失，過去列車進站時響起「本班列車首尾兩節車廂為女士優先車廂」的廣播提示再也聽不見。深圳市政務服務應用程式「i深圳」民意速辦平台稱已組織專業單位評估女士優先車廂的措施，將會總結使用情况及各界意見後調整。

曾擬修例違規可勸離 因爭議刪除

深圳是內地首個推行女士車廂的城市，2017年6月26日起在1、3、4、5號線試行。兩日後廣州地鐵跟隨，但考慮到客流量及女乘客實際需要，只會在1號線的繁忙時段，即早上7時半至9時半及下午5時至晚上7時實施，其他時段包括節假日，則不會設女士車廂。

2018年3月，深圳全面推行女士優先車廂。不過試行以來爭議不斷，有支持者認為措施體現社會對女乘客的關愛，但由於非強制要求，不少男乘客照樣走進女性車廂，讓人質疑實際效用。有見及此， 深圳市人大常委會辦公廳2019年發布《深圳經濟特區文明行為促進條例（草案修改稿）》公開徵求意見，提到地鐵可設立優先車廂，在繁忙時段只供殘疾、未成年、女士等有需要的人乘坐，若其他乘客不遵從或會被勸離。但條文再引發爭議，其後相關內容已被刪除。

女不敢吭聲 男指不公平

廣州地鐵女性車廂在試行之初，曾派站務人員和志願者在現場舉牌，提醒試圖進入優先車廂的男乘客。廣州地鐵營運方表示，若試行效果良好，將進一步推廣到所有線路。不過時至今日已「試行」6年多，並無繼續推廣，效果亦存疑。

記者近日探訪廣州1號線體育西路站，發現女性車廂除了外觀有些許不同，存在感幾近於零。相比其他車廂，女性車廂的車身以粉色文字和紅色花卉圖案裝飾，在月台地上也貼着「女性車廂」的標誌及實施時段。到放工繁忙時間，女性車廂外依然有男乘客排隊，站務員亦沒有舉牌提示，對於進出女性車廂的男乘客好像視而不見；車廂內也坐了不少男乘客，與其他車廂無異。

女性車廂形同虛設，廣州市民黃女士認為取消與否也無所謂，「日日上下班都是這樣，之前我們覺得這是女性車廂，但也沒人（向那些男乘客）大聲說出來」，她笑言「驚被人抦（毆打）」。市民葉先生認為女性車廂有一定效果，給予女性相對安全的空間。不過他認為人流多的時候女性依然分佈在不同車廂，似乎也沒什麼作用，「如果我給你安全的空間，人多的時候你往那邊（其他車廂）擠，你不小心碰到我，你又說我耍流氓，我該怎麼辦？真要設女性專用車廂就是強制行為了，一個靠人自覺的東西強制就沒意思了」。

支持者認為有需要 須教育乘客

每天搭乘1號線接送孫子上下課的胡先生認為應該取消該措施，「按照平等來說，大家都是買票進來的，為什麼要設置這個車廂呢？何况根本沒可能做得到，都是一些人在辦公室想出來的」。不過也有市民認為應該堅持，在珠江新城工作的黎先生認為，「畢竟女性生理結構和男性不同，有很多難以啓齒的難處，設女性車廂的初衷就是照顧女性需要」，他認為要在教育乘客方面做多點工夫。

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