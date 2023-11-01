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港聞

港聞二

日邀港府訪福島 環境局促交代資料

【明報專訊】日本福島核電廠明日（2日）將排放第三輪核污水，本港現禁止從福島等10個都縣進口水產品。日本駐港總領事岡田健一（圖）昨召開記者會，被問到日方會否採取更強硬或反制措施，要求港府撤銷禁令，他稱會繼續向港府提供科學實證和數據，又稱日方已邀港府派員參觀福島核電站，相信「seeing is believing（眼見為憑）」。

環境及生態局回覆本報確認日領館早前致函邀請港府派員到訪福島核電站，當局已要求日方提供更多資料，例如詳細安排及內容，惟沒回應會否應邀出席。

領事指港人仍享受日食品

岡田健一昨稱，日方已多次向港府提供科學數據及解釋，對港府堅持實施入口禁令表示強烈遺憾，又稱全球約200個國家，僅少數國家或地區如內地、香港、澳門、俄羅斯及朝鮮批評「處理水」危險。他稱不少國家派員參觀福島核電站，日方近日已邀請港府，如港府派員實地視察，相信會理解日方已採取合適措施，並值得信賴。

至於日領館有否收到本港日式食肆求助，岡田健一稱有定期與業界溝通，得悉業界被「不理智、毫無根據」謠言導致生意下跌，對此痛心。他稱香港日本料理店協會上周末舉辦秋季祭典有逾萬人參與，自己亦出席，對港人仍享受日本食品感鼓舞，但理解部分市民憂慮，故日方會繼續適時提供透明資訊。

輸港海參8月大跌 料排污後更嚴峻

被問禁令對日本經濟影響，日本農林水產省輸出國際局審議官道野英司稱，日本去年向內地及香港出口水產食品總值分別836億及498億日圓，共佔整體出口總值34%；雖然輸港水產總值今年9月按年微升，但個別水產明顯下跌，例如海參今年8月跌逾20%，相信排放核污水後會更嚴峻。日本農林水產省數據顯示，日本去年輸港食用水產品中，海參佔第二多，總值94億日圓。

環境局引述食安中心數據稱，今年8月24日至10月4日從日本進口水產食品共約2230批次，與去年同期約2153批次相若。

相關字詞﹕環境及生態局 岡田健一 福島 福島第一核電站 福島核污水 日本 核污水

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