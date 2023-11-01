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港聞

港聞二

睇錯燈重創鐵騎士 醫科生危駕囚10月

【明報專訊】案發時23歲醫科生涉在將軍澳駕駛「P牌」寶馬私家車送女友回家時看錯交通燈號，撞向一輛電單車致司機腦出血，事後出現認知障礙及行動不便。醫科生否認危駕致他人身體受嚴重傷害罪，早前受審後被裁罪成，法官昨在區院（移師至荃灣法院）判刑指出，明白被告滿腔抱負、希望行醫濟世，但法律面前人人平等，法庭不能因為被告是醫科畢業生而優待他，判監10個月及停牌兩年，並須完成駕駛改進課程。

現24歲被告潘培峰被指去年4月27日晚在將軍澳環保大道與康城路交界與電單車相撞。被告今年取得中大內外全科醫學士學位，辯方求情稱，被告因本案延至明年實習，又稱被告品學兼優、屢獲獎學金，親友和老師對他讚口不絕，望法庭輕判。

暫委法官陳炳宙接納被告不是蓄意衝紅燈，但他看着兩盞紅燈的其中一盞直行綠燈亮着就開車右轉，十分危險。陳官認為被告違反近在咫尺的交通燈號，令無辜司機重傷，是完全沒專注、徹底地無資格駕車。

官指不能優待 入獄不礙行醫夢

陳官續稱，事主入院時腦出血和頸椎骨折，因而出現認知障礙和上肢行動不便，理解文章和持筆書寫有困難，留醫近5個月。事主能夠保住性命實屬僥倖，預料康復過程漫長。

陳官表示，判處大好青年入獄非令人愉快的工作，明白被告懷有抱負，判監阻礙他實習，但不能對他特別仁慈，也不會因他和胞姊患抑鬱症而減刑。陳官提及，監禁10個月不會令被告成為醫生的願望落空，曾有醫學院畢業生因破壞社會安寧罪行判囚，被其所屬專業團體處罰停牌半年，因此相信被告可利用醫學知識服務社會。

【案件編號：DCCC1041/22】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 醫科生

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