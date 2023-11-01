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港聞

港聞二

精神科穩定新症輪候多區上升 急症輪候平穩達標 組織憂求助者增

【明報專訊】醫管局公布最新精神科門診新症輪候時間，緊急及半緊急新症輪候時間中位數大致平穩，達到當局因荷里活廣場謀殺案額外訂立的目標、即分別不超過1周和不超過4周；惟部分聯網穩定新症輪候時間中位數較上次公布上升（見表），九龍東和九龍中聯網分別升4周及3周，至57周及22周，新界東聯網亦升1周至69周；4個聯網穩定新症最長輪候時間均上升，當中港島東聯網升至73周，升幅達7周。

本報昨查詢有關聯網穩定新症輪候時間上升原因，醫管局回覆稱專科門診緊急及半緊急新症輪候時間皆維持在目標時間內。

局方續指，由於部分例行類別病人輪候時間或較長，該局已引入綜合模式專科門診服務及推出公私營協作計劃，讓合適病人盡快獲診治，並會在合適專科引入綜合模式專科門診服務，由護士或專職醫療人員提早介入協助及開展治療，改善病人輪候期間生活質素。

阮淑茵倡擴公私營合作

身兼精神健康諮詢委員會委員的社協幹事阮淑茵認為，數字反映社區需求助的精神科人數呈上升趨勢，若公院人手或相應資源未增加，新症輪候時間只會持續上升，她強調許多個案往往「有一定程度覺得差先至會去睇（醫生）」，關注有焦慮、中度抑鬱等情緒病的人未能及時治療，或在輪候期間惡化，建議政府盡快擴闊精神科公私營協作計劃。

相關字詞﹕專科門診 公立醫院 阮淑茵 醫管局 精神科

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