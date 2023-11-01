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港聞

港聞二

防下次疫情 袁國勇促續監察篩查 各地聯手尋「潛力病源」 街市入境等高危地點把關

【明報專訊】全球經歷新冠一役後復常，港大微生物學系講座教授袁國勇（圖）等3名學者今日在本報撰文，指新冠病毒並非最後一場大流行，新發傳染病必陸續有來，寄語反思如何預備未來大流行。文章提到應增加監測有症狀疾病患者及患病動物的微生物和疾病，在病毒大規模傳播人類前，主動篩選具大流行潛力的病毒。他們又指人畜接觸地是重點監測領域，街市流行病學監察須持之以恆，並應重點監察各入境關口，以防輸入案例致本港爆疫。

指死因不明動物或疫症預兆

袁國勇、港大微生物學系名譽副教授龍振邦和名譽助理教授趙晞揚於世界流感日撰文指除了冠狀病毒，流感是最具潛力引起大流行的病源，下場大流行或由源自禽鳥和豬的流感病毒引起。

為備戰未來大流行，3名學者認為須有高質科研、迅速應變計劃、完善公共衛生及流行病學監察系統等，時刻與國際組織聯繫，港大將與各地學者成立大流行科研聯盟，共同尋找具潛力病源，追蹤新發傳染病。

文章提到新發傳染病約75%由動物病原體所致，要預測具大流行潛力的病原體，可從動物採樣化驗篩出具大流行潛力的病毒，方能研究和制定策略防患未然。文章指應增加對有症狀疾病患者和患病動物，特別對病重和死因不明動物做透徹微生物和疾病監測，在病毒大規模傳播人類前，透過預兆或特定風險事件啓動監察系統主動篩選具大流行潛力的病毒，更具成本效益。

倘爆神秘病 堵來源地旅客

文章指人畜接觸地是重點監測領域，尤其高風險地點如屠宰場、街市、農場、臨牀或高等級生物安全實驗室，又說只針對爆疫時監察不夠，街市流行病學監察須持之以恆，具風土病和大流行潛力的病毒如禽流感、新冠病毒等皆與街市相關。

另一重點監察是各入境關口，旅客倘有發燒或相關症狀，特別是早期預警系統或軟情報顯示其出發國家出現神秘病原體疑似爆發時，應迅速果斷執行流行病學監察，防止輸入案例致本港爆疫。

文章提到本港首兩年新冠疫情從未封城和全民檢測，仍能貫徹圍堵清零政策，以嚴厲措施換取安全空間，讓市民接種疫苗建立抗疫韌力，抗疫成績值得肯定，可惜大量長者及長期病患對疫苗生疑，無把握接種黃金機會，致第五波近萬長者喪生；倘能於第五波後夏季放寬防疫措施，及早開放以盡快建立混合免疫屏障，更能加快恢復競爭力。

相關字詞﹕傳染病 新冠病毒 大流行 袁國勇

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