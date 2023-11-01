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拒鄒幸彤加入禁榮光案 高院：不符被告描述

【明報專訊】律政司就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令被拒後提上訴，將於12月19日審理。前支聯會副主席鄒幸彤欲加入上訴程序，高院法官昨頒判辭表示，案件涉及公眾利益，不代表任何人可以聲稱代表公眾利益發聲，就自動成為案件的訴訟一方。由於鄒幸彤不符合禁制令被告的描述，法官不接納她為本案訴訟一方，拒絕其介入申請。

律政司要求法庭頒令禁止任何人具違法意圖下傳播《榮光》等4種行為，法庭一度批准律政司向違令者送達禁令文件。本案源於正還押的鄒幸彤希望在上訴聆訊陳辭，故要求法庭宣告，她從6月23日獲發文件開始就是案件訴訟一方。

判辭提到，鄒幸彤的法律團隊和律政司有多次書信來往，討論鄒加入訴訟的身分資格（見表）。法律團隊曾表示，鄒是反對禁制令的一方，而不是從事禁制行為的被告；由於案件涉及公眾利益，違反禁制令的被告不太可能表明身分抗辯，法庭應聽取她提出的法律議題，從而考慮應否批出禁令。法律團隊後來改稱，鄒是從事禁制行為的被告之一，並嘗試提交上訴答辯通知書。

律政司一方則爭議，鄒幸彤沒有資格參與訴訟，法律團隊未能說明鄒符合入稟狀被告的描述，特別是具意圖煽動分裂國家之下傳播《榮光》等。律政司表明早前向鄒送達傳訊令狀，僅為了省卻時間和費用，質疑是次申請屬濫用程序。

不接納「獲發文件成為反對方」說法

法官陳健強在判辭表示，鄒幸彤對於加入訴訟的理由前後不一，法庭不接納法律團隊所說，鄒獲送達文件之時就成為禁制令的反對方。陳官強調，法庭最初不知道多少人擬就禁制令抗辯，所以要求律政司向違令者送遞文件，旨在加快處理國家安全事項，不代表獲發文件的人便是被告。

陳官表示，律政司以「替代送達」（substituted service）方式發送文件的對象只有涉案被告，法律團隊曾明確表示鄒幸彤不是被告，意味鄒不能自稱獲發文件。陳官又稱，如果鄒一方的論點屬實，意味任何人收到文件，毋須證明被告身分就可以加入訴訟，說法荒謬且站不住腳。

法庭曾提鄒申請合併提訴參與訴訟

陳官提到，法庭曾指示鄒幸彤可以申請合併訴訟，對於鄒沒有照辦感到莫名其妙；本港司法程序建基於行之有效的規則，沒有從事禁制行為的人仍可以合併和介入方式參與訴訟，為公眾利益發聲，鄒的情况正正如此。陳官考慮後表示，不接納鄒收到文件就成為與訟一方，駁回鄒介入聆訊的申請，鄒須支付訟費。

【案件編號：HCA 855/23】

相關字詞﹕高等法院 訴訟 鄒幸彤 臨時禁制令 願榮光歸香港

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