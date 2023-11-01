西灣河開槍警起底案 工程經理囚2.5個月

【明報專訊】任職工程經理的男子去年於Twitter（今稱X）發布2019年於西灣河開槍的警員及其女兒照片。他不認罪受審，昨日於東區裁判法院被判未獲同意披露他人資料等兩罪成立。裁判官指涉案帖文附上「黑警死全家」、「我哋老豆喺殺人犯」等字句，又指事主兩名女兒仍年輕，處於求學時期，理應享有與家人共度寧靜生活的權利，惟被告行為對她們生活造成極大困擾，判處被告入獄兩個半月。
被告稱棄舊電腦 帳號未登出
裁判官裁決時稱，警方去年12月發現有Twitter用戶發布事主A開槍片段及其女兒的合照改圖。同月，警員截查發現被告梁煇（現年50歲）的手機登入該用戶帳號。被告自辯稱，他於2020年曾棄掉一部舊的手提電腦，懷疑因沒登出，故帳號被盜用。
裁判官續稱，被告說法不合情理，他同意在棄掉舊電腦前有先刪除公司文件，反映他有安全意識，但另一方面卻忘記登出帳號，加上已有簡單方法解決棄置電腦，即格式化等，故合理推論是涉案帖文由被告發布。裁判官又稱，被告將事主塑造成槍殺手無寸鐵市民，惟該名市民實際沒死去，事後亦負刑事責任，故事主殺人的指控不是事實，其行為為使事主一家蒙受滋擾及擔心個人安全，裁定他兩罪成立。
辯方求情稱，被告向事主一家致歉。裁判官判刑稱，被告在「起底法」立法一年後犯事，不能以對法律無知為開脫理由，何况當時高院已公布禁制他人披露警員身分；考慮被告不是初犯及沒悔意，判囚兩個半月。
【案件編號：WKCC4703/22】
（反修例風暴）
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