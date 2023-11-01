西灣河開槍警起底案 工程經理囚2.5個月

被告稱棄舊電腦 帳號未登出

裁判官裁決時稱，警方去年12月發現有Twitter用戶發布事主A開槍片段及其女兒的合照改圖。同月，警員截查發現被告梁煇（現年50歲）的手機登入該用戶帳號。被告自辯稱，他於2020年曾棄掉一部舊的手提電腦，懷疑因沒登出，故帳號被盜用。

裁判官續稱，被告說法不合情理，他同意在棄掉舊電腦前有先刪除公司文件，反映他有安全意識，但另一方面卻忘記登出帳號，加上已有簡單方法解決棄置電腦，即格式化等，故合理推論是涉案帖文由被告發布。裁判官又稱，被告將事主塑造成槍殺手無寸鐵市民，惟該名市民實際沒死去，事後亦負刑事責任，故事主殺人的指控不是事實，其行為為使事主一家蒙受滋擾及擔心個人安全，裁定他兩罪成立。

辯方求情稱，被告向事主一家致歉。裁判官判刑稱，被告在「起底法」立法一年後犯事，不能以對法律無知為開脫理由，何况當時高院已公布禁制他人披露警員身分；考慮被告不是初犯及沒悔意，判囚兩個半月。

【案件編號：WKCC4703/22】

（反修例風暴）