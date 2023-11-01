官全數拒納求情減刑 理大外圍暴動案6人囚5年

官稱本案有史以來最暴力暴動

不認罪被告為21歲陳彥宏、22歲張穎瑜、31歲朱國智、21歲杜文曉、22歲高天祐及22歲林鳳芝。

法官謝沈智慧判刑時稱，案發時示威者人數逾千人，其間向警方投擲大量汽油彈、堵路、拆毁路障等，「且戰且退」，猶如一支熟練軍隊，斥辯方稱只有一小部分人使用暴力的說法與案情背道而馳。辯方亦說當時警力充裕，場面可控制，嚴重性並非最高，謝官質疑有誤導法庭之嫌，當時警方和示威者人數懸殊，警方一度無法招架，縱「速龍」及時圍捕，大部分人已逃之夭夭。

稱年輕非求情「萬靈丹」

謝官以監禁5年為量刑起點，個人背景、年輕、身體和家庭狀况均不是減刑因素，並引述辯方稱陳彥宏會服務弱勢社群，但他審訊時與曾任職懲教署、現已退休的父親一同於庭上砌詞狡辯，不接納他有良好品格。謝官不給予任何刑期扣減，指年輕亦非「萬靈丹」，全部人須囚5年。同案的陳子謙、朱盛軒、郭曉泰開審前認罪，早前判囚3年9個月。

警方表示，目前213名被告中有182人已被定罪，其中11人判入教導所，153人判囚29至64個月，當中29男2女判囚5年或以上，案發時年齡介乎17至45歲；18人正候判。

【案件編號：DCCC 751/20】

（反修例風暴）