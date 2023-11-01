7．21被揭白衣遊行 控方證人：好正常 稱市民爭公義入元朗「有乜問題」 戴紅繩識別「唔戴打埋你」

明報記者

控方匿名證人A昨繼續在屏風後作供，為免泄露A的身分，涉案片段未有讓公眾觀看。7名被告在被告欄並排而坐，共用一部屏幕。

朋友與何君堯合照 A與黃四川聊天

A早前供稱，案發當晚8時許在鳳攸北街休憩處，與兩名朋友逗留兩個半小時「睇熱鬧」。她昨於代表林卓廷的大律師黃錦娟的盤問下（見表），確認曾看到立法會議員何君堯到場與人握手，但認為何君堯沒有與白衣人接觸，只是跟朋友握手。A在盤問下確認她的其中一名朋友與何合照，她曾與白衣人黃四川聊天，並指黃是她「朋友嘅朋友」，而另兩名在場的白衣人程偉明、鄧英斌，則不認識，又否認是白衣人的一分子。

法官提證人：觸及自己違法問題可不答

法官陳廣池在辯方建議後提醒證人，若觸及她是否違法的問題，可批准她不回答，以免侵害自己權益。

A曾叫口號「保衛家園」跟大隊行

A多次否認參與在鳳攸北街一帶的白衣人遊行，被問到有否叫喊口號時，她獲准不回答。辯方其後展示白衣人遊行片段，拍到A同行及叫「保衛家園」口號，A改為承認「跟住大隊行」，又說「話佢係一個遊行，係OK嘅」，強調自己無意隱瞞，只是記性差，作為元朗居民「我嗌保衛家園，好正常吖」，反問「成班巿民都係爭取公義，佢哋入元朗，有乜問題啫？」

A在盤問時透露她穿白衣，辯方續展示相片顯示她手上掛有紅繩，並指當晚白衣人以白衣和紅繩作記認，顯示是同一幫人。A不同意，指當時有人將紅繩遞給她，「佢哋話你唔戴我打埋你呀」，引起庭上一陣嘩然。

辯方續稱，黃四川、程偉明、鄧英斌在遊行後「不約而同」到元朗站，其後程打孕婦，A稱不知道。辯方另播放商場及元朗站的閉路電視片段，顯示A走在持棍的黃四川和鄧英斌的背後，辯方指反映他們一同遊行後到元朗站，A否認，指不知前方是黃和鄧。A一度拒絕回答曾否在白衣人打人後鼓掌，但在辯方播放片段後確認曾鼓掌，不過否認鼓勵白衣人，僅覺得「佢哋趕走咗啲入嚟元朗，想去元朗搗亂嗰班人」，而搗亂者即穿黑衣和持傘的人，又否認覺得白衣人打人是對的，「我冇話打嗰啲人啱，佢哋都係阻止啫」。

辯方另質疑，A否認看到有白衣人入閘後打人，是刻意淡化白衣人的行為，A不同意。辯方又指A離開元朗站後，在南邊圍跟黃四川打招呼，並與白衣人聚集，A僅稱「有幾次我喺嗰度出現過，我混亂咗」。辯方最後指出A是地鐵站內白衣人的成員之一，陳官打斷提問，稱證人毋須回答。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）