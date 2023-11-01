誘客碌卡借貸 貓店數月交易200萬 店主、財仔中介涉詐騙被捕

130萬簽帳交易 每人數十萬

警方發現涉案寵物店數月間有200萬元交易紀錄，其中130萬元以信用卡支付，每名卡主涉及20萬至30萬元交易，單次簽帳數萬元不等。警方又發現店內信用卡機顯示失敗與成功的交易交替出現，相信有人嘗試「碌爆卡」。

另外，店內部分買賣貓合約沒記錄買家資料或聯絡方法。警方相信事件涉更多受害人，呼籲報警。

事主財困 透支35萬 被抽佣六成失21萬

54歲姓陳女事主上月報案，她原欠債，透過推銷電話接觸涉案財務公司，聽從指示繳交5000元，欲辦理低息貸款及債務重組。33歲姓陳男職員聲稱她可借75萬元，其後稱她信貸紀錄不良，只能以信用卡現金套現借錢，將事主帶到油麻地一間寵物店。事主於寵物店用8張信用卡簽帳共12次，合共透支34.7萬元，然後按指示簽署一張買貓單據，但她實際上沒有買。其後財務中介只向她發放13.8萬元貸款，變相抽佣六成以上，事主損失20.9萬元報警。

警方調查後，前日於油麻地彌敦道555號一間樓上財務公司拘捕涉案陳男，稍後再在油麻地窩打老道1R號一住宅大廈的樓上寵物店拘捕一名25歲姓高寵物店女負責人，兩人涉嫌串謀詐騙。據悉該寵物店原在地舖，今年搬到上址，初步發現其卡機及戶口在約3至6個前申請。

店內40貓 傳貓叫無人應門

警方在寵物店發現40多隻貓，愛護動物協會到場協助，發現其中一隻患有皰疹、上呼吸道感染及眼睛感染症狀，交愛協照顧。警方另發現協助經營該店的34歲菲傭涉違反逗留條件被捕；高女涉嫌殘酷對待動物、協助或教唆他人違反逗留條件被捕。

本報昨到油麻地金堂大廈12樓觀察，發現其中一單位門外有貓地氈和貓貼紙。單位內傳出貓叫聲，但無人應門，有鄰居稱此處為一家貓店。據了解，愛協認為上址適合貓生活，有足夠食物和水，因此沒帶走其他貓。