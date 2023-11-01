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港聞二

業權官司審訊中 學聯稱數漢圖闖兩會址 毁門外閉路電視

【明報專訊】專上學生聯會昨在facebook稱近日發現數名自稱「學聯及學生活動基金有限公司」代表的不知名男子，以暴力方式企圖進入學聯兩個會址，涉毁壞門外閉路電視，昨已報警。翻查資料，立法會議員馬逢國等數名學聯榮譽董事去年就學聯兩單位管有權等，以公司名義委託謝偉俊律師行入稟，與4名學聯前成員的案件正在審訊。

馬逢國：不知情 託律師處理

謝偉俊：涉濫用物業違國安

馬逢國昨表示不在港，不了解實際發生的事及學聯聲明。他稱已委託律師及其他董事處理，他們無交代曾做過的事，強調無參與具體操作，亦不知情，故無法評論，惟相信協助處理案件的其他董事，任何行動前均有諮詢法律意見。謝偉俊今晨指有證據顯示物業被濫用違反國安，故入稟，已獲法院批出臨時禁制令，禁止挪用基金200萬款項。另一董事侯叔祺透過謝偉俊回覆，由於有人利用他們的物業「反中亂港」，涉嫌違反國安法，現正準備資料，考慮向國安處報案。

學聯代表會主席賴卓賢稱，本港是法治社會，有人光天白日下違法令人髮指。他稱今年9月起先後遇過約6次滋擾，包括單位外張貼要求他們遷出的告示及案件剪報等，署名為「學聯及學生活動基金有限公司」或公司代表「周先生」；而他私下無與謝偉俊等聯絡，遭連番滋擾後，上月底曾透過律師向對方發信，要求停止相關行為。

賴稱，昨早約10點再有人試圖「撬門」，已報警，3名警員昨午約1時曾到場了解，曾致電通告上的代表「周先生」不果。他指法院完成審訊前難有進一步行動。警方稱，案件暫列求警協助，由旺角警區刑事部跟進，暫未有人被捕。

學聯稱9月起六遭滋擾

本報記者昨到位於旺角的兩個會址觀察，門外閉路電視電線被剪斷或拔掉，有人張貼以上述公司署名的簡體中文通告，稱已收回物業，「該等未經本公司同意、授權而存放在本物業內之物品，如一個月內仍未有人認領，本公司將會自行處理」。學聯昨發表聲明稱正諮詢法律意見，不排除採取法律行動；並警告馬逢國等及其代表，切勿嘗試強行進入會方兩個物業，或強行處理、清除或丟棄物業內的物品。

學聯多年來營運經費分別靠會費及「學聯及學生活動基金有限公司」撥款；公司一半董事由學聯委任，另一半則由前「學聯旅遊」委任，包括馬逢國、旅議會前主席侯叔祺，及京港學術交流中心前總裁李乃堯等。馬逢國等人今年7月委聘謝偉俊律師行入稟，要求頒令學聯披露帳目及交還兩個單位管有權，被告為4名學聯前成員羅芷澄、郭維、陳穎茵及孫昊賢。

相關字詞﹕學聯

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