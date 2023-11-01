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港聞

港聞二

警接報院校文件外泄 港大學生校委助查

【明報專訊】港大校委會全員9月底收到多封指控校長張翔的電郵，校委會主席王沛詩上月初宣布成立專責小組調查。警方昨稱，上周三（10月25日）接報懷疑有人泄露一院校的文件及資料，暫列「求警調查」，由港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。校委會本科生代表戚由康昨表示，上周四（10月26日）自願到警總協助港島總區重案組調查一宗有關港大的案件，提供情報。

張翔發言人否認報警

本報向港大查詢，校長張翔、校委會主席王沛詩，以至校方有否就校委會事件報警，以及張王二人曾否赴警署協助調查，張翔發言人回覆稱沒有報警。

戚由康稱上周四在代表他的大律師和事務律師陪同下，自願前往警總協助調查有關港大的案件，「我根據法例妥為履行了我作為公職人員及民選學生代表的責任，問心無愧」。

翻查資料，港大校委會所有成員今年9月底收到多封匿名電郵，對張翔提出多項指控，包括更換校長座駕沒招標，指定選購寶馬；遴選副校長和醫學院長沒招標，並指定醫學院長須具「美國高等院校經驗」；處理內地捐款手法不當；裝修教職員聯誼會（Senior Common Room）使用校方資金。校委會上月初議決成立5人專責小組調查事件，由校委兼立法會議員吳永嘉任小組主席，成員包括校委施文信、趙子翹及兩名非校委，預期12周內提交調查報告。

戚由康角逐連任學生代表

另外，根據港大校委會網頁，戚由康的校委成員任期將在本月15日屆滿。「港大學生會學苑」上周三在社交平台發文稱，有兩人參選下屆校委會本科生代表選舉，其中修讀社會科學學士（政治學與法學）及法學士的戚由康競逐連任，另一人為修讀理學士（言語及聽覺科學）的余杏慈；倘兩人10月31日或之前沒有退選，下周三上午10時至周五下午5時（8至10日）將舉行網上投票，當選人將於11月16日上任，任期一年。

學苑稱兩名參選人今年就讀四年級，戚由康去年參選時承諾，倡議籌組新學生會預備委員會；余杏慈曾勝出由香港青年大專學生協會舉辦的「香港十大傑出大專學生選舉2022」。

相關字詞﹕王沛詩 張翔 校委會風波 警方 香港大學

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