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港聞

港聞二

雙層電動九巴「偷步」載客 公司稱溝通問題 運署促交報告

【明報專訊】政府近年推動專營巴士公司使用更多電動巴士，其中九巴引入的比亞迪電動雙層巴士已正式營運。據了解，九巴周日（10月29日）派出3輛比亞迪電動雙層巴士行駛234X號線，往來尖沙嘴東（麼地道）至灣景花園，惟有關電動巴士涉「偷步」，即未獲批准便行駛，當日傍晚被要求停駛返廠。九巴及運輸署昨回覆本報查詢均確認事件，會嚴肅跟進。有立法會議員稱會向九巴跟進，但認為本港已有電動巴士行駛先例，籲市民毋須憂慮安全。

九巴回覆查詢稱今次事件由內部溝通問題引致，知悉後已即時嚴肅調查跟進並修正，對乘客服務和安全沒造成影響。九巴又稱，一直致力推動減碳和零排放，盡量調配環保車隊服務市民。

涉3輛234X 當晚煞停返廠

九巴早於今年7月引入52輛純電動雙層巴士投入服務，並率先行駛213M安達臣發展區路線。當時九巴稱電動雙層巴士以「電光綠」作為車身主色，總載客量115人，充電約2小時後續航力為300公里，料可應付九巴近八成巴士全日運作需要。

消息稱，九巴周日開始派出3輛比亞迪電動雙層巴士行走234X號線，來往尖沙嘴東（麼地道）至灣景花園，惟該3輛巴士最終同日傍晚被要求停駛，返回車廠。據稱，因該線未獲准許使用有關車型。根據網上流傳圖片顯示，有乘客曾乘搭該批巴士。

運輸署回覆查詢確認，早前接獲九巴申請調派電動雙層巴士行駛第234X號線（尖沙嘴東麼地道至灣景花園），並正處理有關申請。署方稱會嚴肅跟進上述事件，並已要求九巴調查及提交報告。

陳恒鑌：現有使用 毋須擔心安全

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為九巴須交代事件，同時防止同類型事件發生，但認為比亞迪以往亦有製造巴士經驗，加上本港亦已有電動雙層巴士投入服務，相信市民毋須太擔心安全問題。他認為引入電動巴士有利本港長遠發展，呼籲市民勿因今次事件對電動巴士產生負面印象。他強調會跟進事件，期望九巴慎重處理。

相關字詞﹕九巴 電動巴士

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