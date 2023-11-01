楊森：民主黨資源將陰乾 解散不應成選項

稱不少市民知無望續提名 支持尚在

民主黨創黨元老楊森是該黨參選區議會的重要推手之一，曾走訪各區黨友了解、關注並鼓勵參選。今屆區選民主黨最終未獲足夠三會提名，楊森表示不算意外，參選旨在「試一試」，早已知道困難重重。他不認為沒法「入閘」是失敗，因為已向社會傳達拒絕「躺平」、堅持繼續發聲的信息，稱近日落區時不少市民明知民主黨參選無望也願意簽名提名，反映民意不想「清一色」，民主派的支持基礎還在。

對於民主黨不能參選的原因，楊森認為中央奉行「全面管治權」，對港政策仍然較緊，並提到建制報章及建制派人士曾多次質疑該黨未就2019年反修例運動劃清界線及道歉。但他強調，不能為求參選而放棄基本信念，「改變了就不是自己、不是民主黨」。

民主派參選之路是否終結，楊森認為僅限區議會層面，且中間派和開明建制派參選也有困難，證明當局不再需要異見進入區議會。中聯辦主任鄭雁雄曾表示，立法會需要「有效監督」特區政府施政，提出有主意和建議的批評，楊森相信反映中央仍期望立法會發揮監察、代表多元意見的角色。

需轉型壓力團體 信中央仍望立會監察

楊指，各級選舉改制後本港政局「大局已定」，建制派穩佔絕大多數，期望北京容許民主黨參選立法會，重申該黨自回歸前已支持一國兩制，政治多元也有助吸引投資和人才。政治形勢收緊、參選區會無望，卻期望能再戰立法會，楊森不認為是一廂情願，稱大局無人知曉，舉例倘中美關係緩和，長遠對港政策或會放鬆。

羅健熙：未來看幾多黨友「願意頂」

民主黨自1994年創黨首次沒有民選議員，即使再次參選，距離來屆立會選舉尚有兩年。黨主席羅健熙昨在商台節目表示，未來發展要視乎幾多黨員「願意頂」，解散是最後選擇，惟他對解散無包袱。

楊森則預期民主黨必須轉型為壓力團體，進一步縮小規模、減聘職員，惟解散不應是目前選項。他承認在體制外的生存環境艱難，民主黨財政儲備難以支持現時運作模式，「會慢慢陰乾」；但他相信作為從政者需實踐理念、不能空想，冀民主黨盡量維持社區服務、舉行記者會及撰文，為香港留住反對聲，「存在本身就是一個意義……維持生氣都要有人，幾微小也好，做得幾多做幾多」。

明報記者 鄭啟智

（區議會選舉）