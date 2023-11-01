「有錯者變愛國 要時間要行動確認」 鄭雁雄：愛國者有公認標準 非喊兩句口號就可

政府昨午舉辦「完善地區治理」研討會，基本法委員會副主任黃玉山及前副主任譚惠珠等約300人出席，各人獲發2021年底國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。鄭雁雄致辭時表示要「徹底終結」反中亂港分子經選舉進入特區治理架構的歷史。他指出，愛國者有公認標準，判斷愛國者「既要聽其言，更要觀其行，不可能昨天還在反中亂港，今日喊兩句口號，就搖身一變成愛國者」。鄭又提及，允許並歡迎「有錯失嘅人」轉變到愛國愛港立場，但確認轉變「要時間，要睇行動」。

李質疑港英增直選議席「別有用心」

李家超昨在同一場合稱，區議會參選人多元，但「肯定沒有企圖利用區議會席位意圖危害國安的反中亂港分子」，反映制度發揮作用，令區議會掌握在愛國者手上。他又稱，《基本法》規定區議會本質是「非政權性」的諮詢機構，討論區議會中的「所謂民主成分」是偽命題，並質疑過去港英政府開放更多直選議席是「別有用心」。

對於提名門檻是否過高，李出席行會前回應，參選人爭取提名的過程未成功，便應「繼續優化自己」，強調新區議會制度有助「從中選優」，現行標準是為選出最優秀區議員。

劉兆佳表示，難以評估過渡成「愛國者」需時多長，惟有關人士需展示對過去的深刻反省及懊悔。他補充，某些政團有立法會議員，不等於其成員便可參與區選，因三會成員未必認識他們，繼而信任為「愛國者」，預料熟悉有關政團後，取得提名的機會增加。至於政府在提名期結束隨即舉辦研討會，劉兆佳稱，不排除此時有未能入閘者批評新選制，西方傳媒亦有可能乘機抹黑中國，認為研討會是向各方說清楚新制度的優點。

劉兆佳：難評估過渡「愛國者」需時

除了民主派，新思維亦無法取得足夠提名，主席狄志遠表示，有信心該黨符合「愛國者」要求，是次無法取得提名亦不會改變路線，認為三會成員不提名受不同因素影響。

明報記者

（區議會選舉）

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