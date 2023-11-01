「有錯者變愛國 要時間要行動確認」 鄭雁雄：愛國者有公認標準 非喊兩句口號就可

【明報專訊】區議會選舉提名期周一結束，全數民主派未能入閘。中聯辦主任鄭雁雄昨在「完善地區治理」研討會致辭稱，非愛國者不應有參選資格，但允許並歡迎「有錯失嘅人」轉變到愛國愛港立場，確認轉變「要時間，要睇行動」，非「喊兩句口號」就可。同場的特首李家超亦表示要將反中亂港分子排除在特區治理架構之外。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，難以評估過渡成「愛國者」需時多長，有關人士需展示對過去的深刻反省，並做對國家民族有利的事。
政府昨午舉辦「完善地區治理」研討會，基本法委員會副主任黃玉山及前副主任譚惠珠等約300人出席，各人獲發2021年底國務院發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。鄭雁雄致辭時表示要「徹底終結」反中亂港分子經選舉進入特區治理架構的歷史。他指出，愛國者有公認標準，判斷愛國者「既要聽其言，更要觀其行，不可能昨天還在反中亂港，今日喊兩句口號，就搖身一變成愛國者」。鄭又提及，允許並歡迎「有錯失嘅人」轉變到愛國愛港立場，但確認轉變「要時間，要睇行動」。
李質疑港英增直選議席「別有用心」
李家超昨在同一場合稱，區議會參選人多元，但「肯定沒有企圖利用區議會席位意圖危害國安的反中亂港分子」，反映制度發揮作用，令區議會掌握在愛國者手上。他又稱，《基本法》規定區議會本質是「非政權性」的諮詢機構，討論區議會中的「所謂民主成分」是偽命題，並質疑過去港英政府開放更多直選議席是「別有用心」。
對於提名門檻是否過高，李出席行會前回應，參選人爭取提名的過程未成功，便應「繼續優化自己」，強調新區議會制度有助「從中選優」，現行標準是為選出最優秀區議員。
劉兆佳表示，難以評估過渡成「愛國者」需時多長，惟有關人士需展示對過去的深刻反省及懊悔。他補充，某些政團有立法會議員，不等於其成員便可參與區選，因三會成員未必認識他們，繼而信任為「愛國者」，預料熟悉有關政團後，取得提名的機會增加。至於政府在提名期結束隨即舉辦研討會，劉兆佳稱，不排除此時有未能入閘者批評新選制，西方傳媒亦有可能乘機抹黑中國，認為研討會是向各方說清楚新制度的優點。
劉兆佳：難評估過渡「愛國者」需時
除了民主派，新思維亦無法取得足夠提名，主席狄志遠表示，有信心該黨符合「愛國者」要求，是次無法取得提名亦不會改變路線，認為三會成員不提名受不同因素影響。
明報記者
（區議會選舉）
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