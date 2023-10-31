【Emily】廟街夜市未傾掂 楊潤雄料押後年底推 指運署要求攤檔「朝搭晚拆」 商會：邊度搵地方擺

立法會經濟發展事務委員會噚日討論本港嘅旅遊政策，議員鄭泳舜就關注政府喺推動廟街上有冇初步方案同時間表。楊潤雄回覆話旅發局仲同檔販商討，因為涉及大量細節問題，估計要到11月尾或者12月初公布安排，12月初至12月中先推到出嚟。

政府之前講法係希望11月喺廟街做推廣。油麻地廟街販商商會副主席李章同Emily講，係因為運輸署要求攤檔「朝搭晚拆」，夜晚啲熟食車一定要車走，留番畀大型緊急車輛駛過，但有啲大型檔想晚上可以留喺原位。佢話，𠵱家仲同運輸署傾緊，未知幾時傾得成，「你唔係一架半架呀嘛，仲有成廿幾架，邊度搵地方擺」。

其他事項已OK 商會料搞得成

李章又話，其他事項例如人手方面大致上「已經OK」，只係運輸署呢邊撠住咗，變咗其他嘢都郁唔到，「唔開得波，我哋都唔敢再詳細同其他人傾」。佢又話相信順住香港夜繽紛嘅勢，相信廟街夜市都會搞得成，到時會多啲唔同嘅食檔。