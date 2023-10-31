黃大仙中心北館低層今重開 有商戶免租54日

領展早前安排受影響商戶、公證行及保險公司到場點算損失，領展香港租賃董事總經理霍業生稱，已為受影響商戶提供54日免租安排，公證行及保險公司仍在處理賠償。至於今日起至商戶復業期間的租金安排，霍稱各商戶復業時間不同，會與對方商討。

牛奶冰室料失數百萬 盼下月中復業

位於北館低層的餐廳「牛奶冰室」上月遭淹沒，餐廳負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平說仍在點算損失，估計最少損失數百萬元生意額，稱店舖位於黃大仙祠旁，「一定會保佑生意及商場繼續興旺」；該店正裝修，店內將增設防水工程，冀下月中重開。

領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明稱，暴雨期間雨水流入北館，水深一度達2.9米，其後安排6輛吸渠車及15個潛水泵抽走積水，估計水量達1000萬公升，相等於約4個標準泳池。黎指被浸毁設施包括3部載客升降機、兩部載貨升降機、兩部扶手電梯、機械通風及空調系統等，清理過程共動用約125名清潔工、55輛環保斗車及20輛夾車，處理泥濘及垃圾。兩部連接黃大仙港鐵站B3出口及北館地面樓層的自動扶手梯今亦復運。

暴雨水淹 抽走「4個泳池」水量

領展：裝擋板水泵控制板移高層

黎又稱當日抽水泵控制板遭浸濕，導致抽水泵無法運作，故日後會將控制板移至高於1樓的地方。領展香港項目及工程董事總經理黃漢強稱會為商場加裝擋水板，惟北館對出某些位置非領展範圍，故需時研究。領展估計將投資數百萬至1000萬元增添防水措施，整體復修成本有待計算。

黎透露早前與發展局、渠務署及路政署會面，對方承諾日後於惡劣天氣或打風前會檢查水浸黑點的渠務系統；其間會派員監察，相信日後商場排水系統會更有效及暢順。同樣遭雨水淹浸的柴灣環翠邨停車場，黎說已將停車場設有的1台抽水泵加至8台，另已加設水浸感應警報器，當停車場積水達兩三吋時便會即時通知前線員工，再通知車主。