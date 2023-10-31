開幕提未來五大工作 人才辦：吸引來港長線發展

曾任旅發局總幹事的劉鎮漢表示，「人才辦」目標是從各地吸引人才來港長線發展，以及為他們提供支援和資訊，主要有5項工作，包括分析人才清單的9個行業領域共51個專業工種的人才在世界各地分佈，以制定宣傳和招攬人才工作；第二是推出針對宣傳和推廣，說好香港故事。

劉續稱，人才辦會推動和制訂招攬人才策略，與業界和經貿辦「招商引才小組」到海外和內地接觸並吸引人才來港；另會擴大合作伙伴網絡，舉辦線上線下活動，讓人才更易融入本港；以及繼續聯繫已來港人才了解其需要。他透露，明年計劃舉辦全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會。

陳國基：搶人才已超KPI

主持開幕禮的政務司長陳國基表示，今年首9個月各項人才計劃共收到16份萬申請，10萬人獲批，其中6萬人已來港，已超出關鍵績效指標（KPI）。他說，雖然環球人才爭奪戰激烈，但有信心人才辦和各項搶人才措施有助香港成為國際人才樞紐。

出席開幕禮的勞福局長孫玉菡被問到批出人才簽證已達KPI、往後會否設限額時稱，當局目標不僅是達標，冀繼續努力，愈多人才來港愈有利港發展。

「人才辦」位於灣仔稅務大樓12樓，入境人才或有興趣來港的人除可親身到訪，亦可上網、或透過電郵、領英或微信聯絡辦公室。勞福局曾回覆立法會特別財委會質詢稱，實體「香港人才服務窗口」年度預計開支約8300萬元。翻查立法會文件，人才服務窗口是一個30至40人的有時限單位，由8名公務員和其他合約員工組成；人才辦總監屬非公務員職位，相等於首長級薪級第4點（D4），任期3年。