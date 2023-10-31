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行醫33載畫句號 黃一華：最不捨病人

【明報專訊】「最捨不得的，就是我的病人。」行醫三十三載，黃一華早已滿頭白髮。明日退休的他，最牽掛的仍是病人，笑言這輩子只有一份工，「（退休後）有個案用得到我的，我就會過去」。瑪麗醫院矯形及創傷外科顧問醫生黃一華，既是病人眼中關懷體貼的好醫生，亦是年輕醫生眼中亦師亦友的好榜樣，而他早年引入本港的全脊椎切除術及頸椎弓根螺釘置入術，更為過往無法處理的嚴重脊柱畸形帶來希望。

曾受治療 徒弟體會「嚴父」溫柔

黃在港大醫學院求學時深受教授影響，對骨科感興趣，「因骨科真的摸得到，是很機械化的東西，不是微粒、原子看不到也摸不着」，1990年加入瑪麗，接受專科培訓，2018及2020年分別任職部門主管及副醫院行政總監，服務33年，獲頒2023年醫管局傑出員工獎。除醫治脊柱側彎、脊椎腫瘤及病情複雜的病人，他亦推動脊柱外科服務發展，先後推出一站式門診、加強支援出院病人、改善人手規劃，令港島西醫院聯網骨科專科門診穩定新症輪候時間由平均160周縮至90周。

退休在即，黃一華最不捨得病人，「一半醫患關係、一半朋友關係」，因脊椎腫瘤、脊柱畸形治療需時長，他與不少病人建立深厚情誼。曾有女病人覆診時特意帶未婚夫介紹他認識，生育後又帶孩子探望他，移民也告訴他。

同部門顧問醫生兼徒弟高日藍形容黃具前瞻視野，以病人為本，又如「嚴父」般手把手教導年輕醫生如何執刀，亦是以身作則的老闆，犧牲個人及家庭時間，將精力投放醫院。他5年前腰椎有問題，由黃親自操刀治療，令他體驗到黃對病人的溫柔體貼及承擔，例如病人麻醉入睡前，黃必定在旁安慰說「放心交畀我」，這亦成為徒弟從醫標準。

黃一華說人口老化，復康需求將增加，但非所有病人適合做手術，矯形及創傷外科醫生普遍對手術更感興趣，他希望鼓勵年輕醫生加入復康團隊，同時發展先進技術。他退休後將以亞太脊柱學會主席身分繼續促進本地臨牀技術，亦從事教育、與專家切磋。

相關字詞﹕黃一華 醫生 退休 瑪麗醫院

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